Au final, Aquaman et le royaume perdu ne s’en sortent pas si mal, même s’ils seront loin de l’original

Il a dépassé tous les autres débuts de DC en 2023

Jason Momoa en tant que roi des atlantes

Lors de sa sortie le 22 décembre 2023, il semblait qu’Aquaman et le royaume perdu allait ranger le même échec que presque tous les derniers films de super-héros qui ont défilé sur grand écran. Des problèmes entre les protagonistes, l’usure du monde des héros et d’autres facteurs nous faisaient craindre le pire et, même s’il ne deviendra pas un énorme succès, s’il en reste ainsi, il n’a pas si mal réussi que nous le prévoyions.

Fin de l’année dernière, après un peu plus d’une semaine en salle, le film de James Wan avec Jason Momoa nous laissait déjà entendre que, s’il restait suffisamment longtemps en salle, il pourrait être rentable, et c’est apparemment le cas, car jusqu’à présent, après un mois d’exploitation dans les salles du monde entier, il a déjà rapporté la somme considérable de 396,2 millions de dollars, dont 114 millions provenant du territoire nord-américain et les 282,2 millions restants du reste du monde.

Des chiffres qui ne se rapprochent même pas de ceux du premier Aquaman, qui a réussi à récolter plus de 1100 millions de dollars dans le monde, mais qui ont bien servis à l’éloigner des récents échecs retentissants tels que Blue Beetle (218 millions), The Flash (266 millions) et Shazam! Fury of the Gods (132 millions), toutes faisant partie de l’univers cinématographique de DC qui se termine maintenant avec cet Aquaman et le royaume perdu, sorti en 2023. Cependant, comme l’a déjà confessé Momoa lui-même, l’avenir du roi des atlantes « ne s’annonce pas bien ».

Le nouveau univers cinématographique de DC

Le nouveau univers cinématographique de DC, connu sous le nom de DCU, est une initiative ambitieuse dirigée par James Gunn et Peter Safran, co-directeurs de DC Studios. La première phase de cet univers, intitulée « Gods and Monsters », commencera en 2025 et s’étendra jusqu’en 2027. Cette phase comprendra une variété de projets comprenant à la fois des films et des séries télévisées.

Parmi les films à venir, on compte Superman Legacy, qui bénéficiera d’un nouvel acteur pour le rôle de Clark Kent, et The Fearless Batman, un nouveau film sur Batman et Robin. En ce qui concerne les séries télévisées, plusieurs sont prévues, dont une série animée intitulée Creature Commandos et une série en prises de vue réelles appelée Waller, qui est un spin-off de The Peacemaker.