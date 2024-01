Mortal Kombat 2 a terminé son tournage, comme Kung Lao nous l’a fait savoir

Et ses protagonistes l’ont célébré en grande pompe

Capture d’écran de Mortal Kombat (2021)

De juin 2023 à janvier 2024, c’est la durée du tournage du film que nous connaîtrons probablement sous le nom de Mortal Kombat 2, ou II, la suite du film sorti en 2021 qui nous racontait à nouveau l’histoire d’un groupe de combattants de l’Earthrealm dans leur combat contre un contingent de guerriers de l’Outworld, mais cette fois-ci avec l’appui d’un personnage inédit jusqu’alors, Cole Young.

Le descendant de Scorpion, interprété par l’acteur britannique d’origine chinoise Lewis Tan, était le leader d’un film réalisé par Simon McQuoid et produit par, entre autres, James Wan (Saw, Insidious, M3GAN, Aquaman), qui réapparaissent dans un film dont la date de sortie est toujours prévue pour 2024, ce qui semble être compliqué mais déjà pas impossible à réaliser, contrairement à ce que nous pensions en novembre de l’année dernière lorsque Karl Urban, acteur de The Boys qui incarnera Johnny Cage dans cette suite, nous a mis au courant de l’avancée du tournage.

Le tournage a officiellement pris fin, ce qui signifie que le film entrerait désormais dans la phase de montage et post-production, bien que pour un film avec autant d’effets spéciaux, si cela suit la lignée du premier volet, cela peut prendre encore des mois de travail, auxquels il faut ajouter la recherche du moment idéal pour l’insérer dans le calendrier.

L’équipe le célèbre

Ces facteurs n’ont cependant pas empêché une grande partie de la distribution de célébrer la fin des séances de tournage avec une fête dont nous avons pu voir quelques instantanés grâce à Max Huang, qui interprète Kung Lao, sur son compte Instagram.

« Fête de clôture de Mortal Kombat 2! », commente l’acteur dans le texte accompagnant les images, où nous pouvons le voir aux côtés de Lewis Tan, CJ. Bloomfield (Baraka), Adeline Rudolph (Kitana), Ana Thu Nguyen (Sindel) ou Martyn Ford (Shao Kahn).

Mortal Kombat, le film

Mortal Kombat (2021) raconte l’histoire de Cole Young, un combattant de MMA et descendant de Scorpion. Cole est choisi pour participer au tournoi de Mortal Kombat, où les meilleurs guerriers de l’Earthrealm affrontent ceux de l’Outworld pour éviter l’invasion et la conquête. Possédant une marque de naissance unique, Cole découvre son lien avec Scorpion et se joint à d’autres guerriers, dont Sonya Blade, Liu Kang et Kano, pour affronter les forces maléfiques dirigées par le méchant Sub-Zero.