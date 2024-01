Willem Dafoe a enfin son étoile sur le Walk of Fame d’Hollywood

Il a fallu plus de temps que nous aurions aimé

Willem Defoe avec son étoile

Le visage de Willem Dafoe est mémorable, il l’a toujours été, et l’acteur américain a su en tirer profit, accompagnant son visage d’un talent d’interprétation également remarquable. Maintenant, en plein 2024 et après plus d’une centaine de films répartis sur plus de quatre décennies et demie (il a fait ses débuts en 1980 dans le film Heaven’s Gate mais a été renvoyé en plein tournage), nous pourrons également nous souvenir de lui grâce à son étoile plus que méritée sur le célèbre Walk of Fame d’Hollywood.

« C’est une véritable leçon d’humilité d’être ici et d’en faire partie », a déclaré lundi un acteur que nous verrons bientôt dans Beetlejuice 2 ainsi que dans le remake du film Nosferatu de 1922. « C’est merveilleux de faire partie de cette communauté d’artistes et de personnes du divertissement, des gens qui en partageant leurs expériences et en imaginant les perspectives des autres… nous font nous sentir plus proches les uns des autres et nous relient », a-t-il ajouté. Il a reçu quatre nominations aux Oscars, une en tant que meilleur acteur pour son interprétation de Van Gogh et trois en tant que meilleur acteur dans un second rôle. De plus, il était en lice pour le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle cette année pour The Poor Souls, un prix qui est finalement allé à Robert Downey Jr. pour son rôle dans le grand succès de la soirée: Oppenheimer.

Lors de la cérémonie où son étoile a été dévoilée, Dafoe était accompagné de ses amis et collègues de travail Pedro Pascal, dont le Mandalorian apparaîtra prochainement dans son propre film, et Patricia Arquette, qui n’ont pas hésité à qualifier l’hommageé de personne généreuse et débordante de talent. Pascal a même déclaré considérer Willem Dafoe comme « le meilleur acteur américain de notre vie ».

Vie et œuvre de Willem Dafoe

Né le 22 juillet 1955 à Appleton, dans le Wisconsin, Dafoe est un acteur américain de renom avec une carrière cinématographique prolifique. Son parcours va des interprétations intenses et mémorables dans des films tels que Platoon (1986) et Né un quatre juillet (1989), tous deux réalisés par Oliver Stone, à des collaborations dans des films d’auteur tels que La Dernière Tentation du Christ (1988) réalisé par Martin Scorsese. Dafoe a démontré sa polyvalence en abordant des rôles de héros tout comme de méchants, se distinguant dans des films tels que Spider-Man (2002) et Aquaman (2018). Son talent lui a valu de multiples nominations aux Academy Awards, dont une nomination en tant que meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle dans The Florida Project (2017). En plus de son succès au cinéma, Dafoe a également essayé sa chance dans le théâtre et a laissé une empreinte durable dans l’industrie du divertissement grâce à sa présence magnétique et à sa capacité à se plonger dans des personnages complexes.