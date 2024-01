L’eau en bouteilles en plastique contient un quart de million de nanoplastiques

Un litre d’eau en bouteille contient près d’un quart de million de morceaux de nanoplastique, selon une nouvelle étude menée par les universités de Columbia et Rutgers aux États-Unis.

Les risques potentiels pour la santé restent inconnus, mais les chercheurs affirment que les nanoplastiques contiennent plus de 100 produits chimiques cancérigènes – et les personnes impliquées dans cette étude ont admis réduire leur consommation d’eau en bouteille à la suite de leurs découvertes.

Nanoplastique détecté dans l’eau en bouteille

Si la présence de plastique dans l’eau en bouteille était déjà connue, les scientifiques ne savaient pas exactement combien il y en avait ni de quel type il s’agissait. Cette fois, les chercheurs ont utilisé un microscope à double laser pour détecter et classifier les particules pour la première fois, selon Sky News.

Selon l’étude publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, les scientifiques ont analysé cinq échantillons, chacun provenant de trois marques courantes d’eau en bouteille. À partir de là, ils ont découvert que les niveaux de particules de moins d’un micromètre variaient entre 110 000 et 400 000 par litre – une moyenne d’environ 240 000.

Des études antérieures ont examiné des microplastiques légèrement plus grands, variant entre 5 millimètres visibles et un micromètre.

L’étude menée par les universités de Columbia et Rutgers a détecté de 10 à 100 fois plus de nanoplastiques que de microplastiques dans les échantillons d’eau en bouteille.

Comme l’a expliqué Naixin Qian, physico-chimiste à Columbia et principal auteur de l’étude, une grande partie du plastique semblait provenir de la bouteille elle-même et du filtre à membrane d’osmose inverse utilisé pour empêcher l’entrée d’autres contaminants.

Nous ne savons pas si c’est dangereux ou à quel point c’est dangereux. Nous savons qu’ils pénètrent dans les tissus des mammifères, y compris l’homme, et les recherches actuelles examinent ce qu’ils font aux cellules.

C’est ce qu’a expliqué Phoebe Stapleton, toxicologue à Rutgers, précisant que la dangerosité de ces nanoplastiques est actuellement « en cours de test ».