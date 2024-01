Nouveautés qui arrivent sur SkyShowtime au mois de février : Mission Impossible, Ted et bien plus encore

La plateforme de streaming propose 6 nouvelles séries et 4 nouveaux films en février

Mission Impossible: Sentencia Mortal – Parte 1 arrivera sur SkyShowtime en février

Malgré moins de deux ans d’existence, car elle a été lancée en septembre 2022, SkyShowtime est l’une des plateformes de streaming les plus prometteuses du moment. Avec un catalogue de plus en plus intéressant, le mois de février nous apportera 10 nouveautés qui ne manqueront pas de décevoir les utilisateurs : 4 films disponibles sur la plateforme et 6 séries qui diffuseront de nouveaux épisodes.

Les nouveautés de SkyShowtime pour le mois de février

Un mois seulement avant la fin de l’année 2023, nous vous informons que SkyShowtime a supprimé plus de 200 films et séries, mais il semble que la plateforme soit déterminée à compenser cette année avec de grands et variés lancements. Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous vous présentons un résumé du calendrier des sorties de février, avec une petite surprise incluse qui a été avancée de quelques jours : la série Les Envois.

Les Envois – vendredi 26 janvier

The Lovers – jeudi 8 février

Mission Impossible: Sentencia Mortal (Partie 1) – vendredi 9 février

HALO – vendredi 9 février

Spoiler Alert – vendredi 9 février

Tortues Ninja : Chaos mutante – vendredi 16 février

The Curse – vendredi 16 février

La femme au mur – lundi 19 février

Ted – jeudi 22 février

Heist 88 – jeudi 22 février

Les Envois

La saison 2 de la série Les Envois se déroule en Galice et tourne autour du fanatisme religieux, avec les prêtres Simón Antequera (Miguel Ángel Silvestre) et Pedro Salinas (Luis Gerardo Méndez) comme protagonistes. Tous deux ont été envoyés pour enquêter sur un possible miracle dans un couvent abritant trois nonnes aveugles, mais l’intrigue se complique avec la mort soudaine de leur hôte, ce qui déclenche une double enquête.

Les épisodes 1 à 4 seront disponibles sur SkyShowtime à partir du vendredi 26 janvier. Pour profiter du reste des épisodes, il faudra attendre encore quelques mois, car ils seront diffusés sur la plateforme à partir du 15 mars.

The Lovers

The Lovers est une série télévisée comique qui raconte l’histoire d’amour de deux personnes qui, en apparence, sont totalement opposées et incompatibles. Janet est une employée de supermarché sympathique à qui tout semble indifférent, tandis que Seamus est un animateur d’une émission politique avec un fort niveau d’égocentrisme. Inopinément, il y a une attirance mutuelle qui se transforme en amour.

Les épisodes 1 et 2 seront disponibles sur SkyShowtime à partir du jeudi 8 février. Ensuite, un nouvel épisode sera diffusé chaque semaine.

Mission Impossible: Sentencia Mortal – Parte 1

Le film Mission Impossible: Sentencia Mortal – Parte 1 suit Ethan Hunt (Tom Cruise) et son équipe de la Force Mission Impossible (FMI) dans leur mission la plus dangereuse à ce jour. Ils font face à une intelligence artificielle, appelée « L’Entité », qui menace l’humanité tout entière et cherche à dominer la planète. Pour l’arrêter, ils ont besoin des deux moitiés d’une clé capable de fermer son noyau.

La fin du film reste en suspens pour la « Partie 2 », où deux équipes se dessinent dans une compétition qui se résoudra dans la prochaine livraison. Il sera disponible sur SkyShowtime à partir du vendredi 9 février.

HALO

La saison 2 de la série HALO continue le conflit épique entre l’humanité et la menace extraterrestre, connue sous le nom de Covenant, et introduit des éléments emblématiques de la franchise de jeux vidéo tels que « The Flood ». Des histoires personnelles entrelacées avec de l’action et de l’aventure, le tout dans le cadre de la bataille pour l’Anneau de Halo qui se déroule au XXVIe siècle.

Les épisodes 1 et 2 seront disponibles sur SkyShowtime à partir du vendredi 9 février. Ensuite, un nouvel épisode sera diffusé chaque semaine.

Spoiler Alert

Spoiler Alert raconte l’histoire émouvante, drôle et réconfortante de l’amour entre deux hommes et comment leur relation prend un tournant dramatique lorsqu’un cancer terminal est diagnostiqué à l’un d’eux. De style autobiographique, le film met en vedette Jim Parsons et Ben Aldridge et est basé sur les mémoires du journaliste américain Michael Ausiello.

Il sera disponible sur SkyShowtime à partir du vendredi 9 février.

Ninja Turtles : Chaos Mutant

Le film d’animation Ninja Turtles : Chaos Mutant suit les aventures des célèbres Tortues Ninja. Dans cet épisode, ils cherchent à gagner le cœur des habitants de New York après avoir vécu cachés pendant des années et avoir été élevés par un rat géant dans les égouts de la ville de New York.

Leonardo, Donatello, Raphael et Michelangelo, les quatre tortues adolescentes expertes en arts martiaux, accompliront des actes héroïques avec l’aide de leur amie Avril O’Neil. Ensemble, ils affrontent un syndicat du crime mystérieux et une armée de mutants qui menacent la ville. Il sera disponible sur SkyShowtime à partir du vendredi 16 février.

The Curse

The Curse est une production originale de SkyShowtime qui se concentre sur le couple de jeunes mariés Whitney Siegel (Emma Stone) et Asher Siegel (Nathan Fielder), qui se battent pour réaliser leur projet de logements écologiques au Nouveau-Mexique. Cependant, l’intrigue se complique et les dilemmes moraux commencent lorsque Dougie (Benny Safdie), un producteur de télé-réalité excentrique, voit une occasion en or pour faire une émission sur leur histoire.

Les épisodes 6 à 10 seront disponibles sur SkyShowtime à partir du vendredi 16 février.

La femme au mur

L’intrigue de La femme au mur explore l’héritage de l’un des scandales les plus sordides de l’histoire de l’Irlande : les impitoyables institutions connues sous le nom de Laveries de la Madeleine. L’histoire se déroule dans la petite ville fictive de Kilkinure, où Lorna Brady (Ruth Wilson) se réveille un matin et trouve un cadavre dans sa maison, sans avoir aucune idée de qui il est et si elle est responsable du crime.

Les épisodes 1 et 2 seront disponibles sur SkyShowtime à partir du lundi 19 février. Ensuite, un nouvel épisode sera diffusé chaque semaine.

Ted

Le célèbre ours en peluche vulgaire, qui prend vie en raison d’un vœu d’enfance, a sa propre série : Ted. Basée sur le film original réalisé par Seth MacFarlane, cette série comique se déroule dans les années 90, lorsque son moment de gloire est passé et que Ted est contraint de s’inscrire au lycée avec son meilleur ami John, où il traversera toutes les étapes de l’adolescence.

Les épisodes 1 à 4 seront disponibles sur SkyShowtime à partir du jeudi 22 février. Pour profiter du reste des épisodes, il faudra attendre un peu plus longtemps, car ils seront diffusés sur la plateforme à partir du 11 avril.

Heist 88

Heist 88 est un film de 2023 inspiré d’un des plus grands braquages de banque de l’histoire des États-Unis. Dans l’intrigue, un criminel intelligent (Courtney B. Vance) recrute quatre jeunes employés de banque dans le but de voler 80 millions de dollars. Un audacieux braquage avant de retourner en prison.

Il sera disponible sur SkyShowtime à partir du jeudi 22 février.