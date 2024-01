Steven Spielberg revient à l’horreur avec un nouveau projet : Long Lost

Il s’occupera de cela une fois le tournage du reboot de Bullitt terminé

Steven Spielberg

Steven Spielberg est actuellement occupé avec sa série avec Tom Hanks, Les Maîtres de l’air, qui sortira le 26 janvier sur Apple TV+, et il est également en train de tourner Bullitt, un reboot du film de 1968 avec Steve McQueen, dans lequel Bradley Cooper incarnera Frank Bullitt, un détective de San Francisco avec un attrait pour les problèmes et des compétences presque innées en conduite ; et une fois qu’il en aura fini avec cela, il a déjà un autre projet en tête : Long Lost.

Il le fera en tant que producteur, dans un premier temps, bien que l’on ne puisse pas exclure qu’il se retrouve derrière la caméra, car pour l’instant, nous savons seulement que Universal, avec Amblin Entertainment en jeu, a acquis les droits de cette histoire, ou de cet ensemble d’histoires, pour un peu plus de 1 million de dollars.

Long Lost est pour le moment peu plus qu’un scénario de 50 pages écrit par Colin Bannon, un réalisateur et scénariste principalement connu pour le film Love Conquers Paul. Selon des sources de Deadline, il s’agit d’une histoire d’horreur dans l’esprit de Ce que cache la vérité ou Rosemary’s Baby.

Long Lost raconte l’histoire d’une femme récemment mariée dont la vie est bouleversée lorsque l’ancienne épouse de son mari, qui avait disparu depuis longtemps, revient soudainement, suscitant des craintes qu’elle ne prépare un sinistre plan pour récupérer ce qui était autrefois sien.

Steven Spielberg et sa relation avec l’horreur

Un de ses projets les plus emblématiques dans ce genre est Les Dents de la mer (1975), un film de suspense sur un grand requin blanc qui terrorise une petite ville côtière. Le film a été un énorme succès et est devenu une référence en matière de cinéma d’horreur, marquant le début de la saison des films estivaux à gros budget.

De plus, Spielberg a produit le film d’horreur Poltergeist (1982), dont il est également co-responsable du scénario aux côtés de Michael Grais et Mark Victor. Réalisé par Tobe Hooper, Poltergeist se concentre sur des phénomènes paranormaux qui affectent une famille et leur maison. Bien qu’il ait été initialement rumouré que Spielberg avait dirigé le film de manière non créditée, la réalisation officielle était celle de Hooper.