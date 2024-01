Confirmée l’actrice qui incarnera Abby dans la saison 2 de The Last of Us

Mais nous n’avons toujours pas de date pour la nouvelle saison

Abby dans The Last of Us Partie II

Quand le fleuve gronde, le rôdeur te poursuit, ou quelque chose comme ça. Le fait est que après de nombreuses rumeurs, il a finalement été confirmé ce qui se murmurait depuis des mois, et c’est que Kaitlyn Dever interprétera Abby Anderson dans la deuxième saison de The Last of Us (que nous ne verrons pas avant 2025 au plus tôt), la série d’HBO basée sur le jeu vidéo du même nom pour PlayStation 3 (et 4 et 5), bien que The Last of Us Partie II soit sorti uniquement sur PlayStation 4, et prochainement, le 19 janvier, il sortira sur PlayStation 5 dans une version remasterisée.

Décrite comme « une soldate experte dont la vision du monde en noir et blanc est remise en question lorsqu’elle recherche vengeance pour ceux qu’elle aimait », Abby est l’antagoniste principal dans la deuxième partie du jeu vidéo de Naughty Dog, bien que nous finirons par nous identifier à elle et comprendre ses motivations.

« Notre processus de casting pour la deuxième saison a été identique à celui de la première : nous recherchons des acteurs de classe mondiale qui incarnent l’esprit des personnages dans le matériau original », ont déclaré les co-créateurs de la série Craig Mazin et Neil Druckmann, comme le rapporte le média Variety. « Rien n’est plus important que le talent, et nous sommes ravis d’avoir une interprète acclamée comme Kaitlyn qui se joint à Pedro, Bella et au reste de notre famille« .

La série The Last of Us et où la regarder

The Last of Us est une série télévisée basée sur le célèbre jeu vidéo du même nom. L’intrigue se déroule dans un monde post-apocalyptique ravagé par une infection causée par un champignon mortel qui a transformé une grande partie de la population en créatures violentes et grotesques. L’histoire suit Joel, un contrebandier endurci, et Ellie, une adolescente courageuse et irrévérencieuse, alors qu’ils se lancent dans un voyage dangereux à travers une Amérique en ruines. Leur objectif est d’amener Ellie à un groupe de rebelles qui croit que son immunité naturelle au champignon pourrait conduire à la création d’un remède.

Disponible sur HBO Max