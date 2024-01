Fortnite Tracker: comment vérifier toutes vos statistiques de jeu

Fortnite est l’un des jeux les plus populaires depuis sa sortie il y a plusieurs années, mais il a toujours un problème : nous ne pouvons pas voir nos statistiques complètes depuis le jeu lui-même. Pour cela, nous devons utiliser Fortnite Tracker, un site web qui accède à des informations invisibles par d’autres moyens sur les serveurs d’Epic Games et qui nous montre notre historique en détail. Voici ce qu’est Fortnite Tracker et comment l’utiliser :

Qu’est-ce que Fortnite Tracker et à quoi ça sert

FortniteTracker est un site web non officiel de Fortnite ou Epic Games qui permet de visualiser l’intégralité de nos statistiques de jeu sur différentes plateformes. Des statistiques telles que le nombre de victoires ou les éliminations apparaissent en détail.

Et ce n’est pas tout : le site dispose de différents filtres et sections qui nous permettent de voir nos performances au fil du temps, lors de la saison actuelle, lors d’une saison passée spécifique, et bien plus encore. Il y a de nombreuses options qui nous fournissent beaucoup d’informations.

Comment utiliser FortniteTracker

Pour utiliser FortniteTracker, nous devons suivre les étapes suivantes :

Nous nous rendons sur FortniteTracker : https://fortnitetracker.com/ Dans le champ de recherche, nous saisissons l’identifiant Epic Games/Fortnite, le nom d’utilisateur du PlayStation Network ou le Gamertag Xbox. Nous appuyons sur Entrée. Après avoir saisi ce nom, notre historique détaillé apparaîtra à l’écran. Nous pouvons utiliser les différents filtres pour voir les statistiques sur toute la durée ou seulement pendant la saison actuelle, nos performances lors d’événements, etc.

Nous vérifions les statistiques de Bugha en utilisant FortniteTracker.com

Comme vous pouvez le voir, utiliser FortniteTracker est extrêmement simple, et ce site nous fournit des informations vraiment utiles qui peuvent nous aider à mieux comprendre nos lacunes et améliorer notre façon de jouer.

Nous vous rappelons que dans notre guide Fortnite constamment mis à jour, nous vous tenons au courant des différents aspects du jeu.

