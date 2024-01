Jason Sudeikis manque à Ted Lasso. Nouvelle saison ou spin-off ?

Nous ne nous soucierions pas non plus s’il reste tel quel

Ted Lasso

Que vous aimiez ou n’aimiez pas le football, vous aimez sûrement Ted Lasso, mais si vous aimez effectivement ce sport, vous l’apprécierez encore plus. C’est comme le basketball et Coach Carter, peu importe si vous avez déjà prêté la moindre attention à ce sport, vous devez le regarder. De plus, dans le cas de la série sur Apple TV+, il y a seulement 3 saisons, bien qu’il puisse y en avoir plus si l’on en croit les rumeurs incessantes auxquelles s’ajoutent maintenant des déclarations de Lesley Goldberg, la rédactrice en chef de la télévision de la côte ouest du réputé magazine The Hollywood Reporter.

« Évidemment, la fin a posé les bases de quelques spin-offs possibles », a expliqué Goldberg lors de la dernière émission du podcast TV’s Top 5, où elle était récemment invitée. « Ils sont restés silencieux sur ce qui se passe réellement. J’ai entendu de sources que Jason Sudeikis manque désespérément ce personnage. Alors qui sait s’ils vont trouver un moyen de le ramener dans une quatrième saison de Ted Lasso ou s’ils vont faire un spin-off ».

Les opinions des acteurs

Ted Lasso a tellement triomphé parmi ceux qui l’ont vu et est devenue (et est) si courte, qu’à la fin de mai 2023, les rumeurs n’ont pas manqué concernant le retour de la série et de ses acteurs, ou du moins de certains membres du quatuor principal.

Brendan Hunt, co-créateur de la série et Beard dans le programme, la main droite de Ted et son meilleur ami, expliquait sur Reddit que « Rien n’a été exclu, tout est possible ; mais cela inclut la possibilité que nous ayons terminé. Nous ne le saurons que lorsque nous aurons réfléchi et décompressé pendant un certain temps », comme le rapportait Deadline juste un jour après la fin de la série.

Pour sa part, Nick Mohammed, qui incarnait le rôle de Nate Shelley, a exprimé, avec SPOILERS, son sentiment de prudence envers toute éventualité, déclarant : « Nous entendons toujours ces rumeurs sur un spin-off et je suis vraiment méfiant à propos de toute chose, car je pense que l’histoire de Nate en particulier est complète. Je pense que nous n’avons vraiment pas besoin de voir ou d’en savoir plus. Nous avons seulement besoin de ces parties. Je pense que nous pourrions en rester là et j’en serais très fier ». Il a ensuite ajouté, lors de la même intervention, que « Ted ne reviendra pas, car il ne fera pas cette erreur. Il doit rester avec Melissa et Henry. C’est là qu’il appartient et où il est heureux ».

L’histoire suit Ted Lasso (interprété par Jason Sudeikis), un entraîneur de football américain optimiste de l’université du Kansas engagé pour diriger une équipe de football professionnelle en Angleterre, malgré son manque d’expérience dans ce sport. Malgré les difficultés et le scepticisme initial, Ted utilise sa positivité, son empathie et sa détermination pour motiver l’équipe et relever les défis personnels, laissant une empreinte durable sur la communauté et changeant la dynamique de l’équipe et de leurs vies.

