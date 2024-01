Ces téléphones Oppo recevront ColorOS 14 en janvier 2024

Après une semaine d’attente, Oppo a officiellement publié le plan de déploiement pour ColorOS 14 basé sur Android 14 prévu pour ce mois-ci, janvier 2024. Le nouveau plan de déploiement comprend quatre téléphones Oppo prévus pour recevoir la mise à jour stable Android 14 au cours de janvier 2024. Cette fois-ci, le plan de déploiement n’a été publié que pour la version stable et non pour la version bêta.

Oppo partage régulièrement des plans de déploiement de mises à jour majeures chaque mois, ce qui facilite les choses pour les utilisateurs. Car maintenant les utilisateurs n’ont pas besoin de jouer constamment à deviner pour savoir quand leur téléphone recevra Android 14. Une fois que le plan de déploiement pour ce mois est disponible, les utilisateurs peuvent le vérifier et se détendre. Après avoir vérifié la feuille de route, les utilisateurs sauront si leur téléphone recevra la mise à jour ce mois-ci ou non.

Désormais, en revenant à la chronologie de ColorOS 14 de ce mois-ci, elle est assez courte. Seuls quatre téléphones Oppo sont prévus pour recevoir la mise à jour en janvier. De nombreux appareils ont déjà commencé à recevoir la mise à jour le mois dernier, donc si votre appareil fait partie de la liste en cours mentionnée ci-dessous, vous pouvez vous attendre à recevoir la mise à jour ce mois-ci.

Chronologie de la version officielle de ColorOS 14 (janvier 2024)

En cours : Find N2 Flip, Find X5 Pro, Find X5, Find X3 Pro, Reno10 Pro+ 5G, Reno10 Pro 5G, Reno10 5G, Reno8 Pro 5G, Reno8 5G, Reno8, Reno8 T 5G, Reno8 T, Reno7, F23 5G, F21s Pro, F21 Pro

À partir du 22 janvier : K10 5G (Inde), A77 5G (Australie)

À partir du 31 janvier : OPPO Find N3 (Indonésie), OPPO Find N3 Flip (Inde)

Si votre téléphone Oppo est sur la liste, vous pouvez vous attendre à essayer ColorOS 14 basé sur Android 14 sur votre téléphone plus tard ce mois-ci. Vous verrez de nouvelles fonctionnalités telles que de nouveaux écrans AOD, des améliorations du système telles qu’une consommation d’énergie réduite, des performances accrues, des améliorations de la confidentialité et de la sécurité, etc.

Lorsque la mise à jour sera disponible sur votre téléphone, assurez-vous de sauvegarder vos données importantes avant d’installer la mise à jour. Assurez-vous également que votre téléphone est chargé à au moins 50%.