Après plus d’une demi-décennie, Mr. Bean revient : La série animée

Nouveaux épisodes pour célébrer le 35e anniversaire du personnage

Mr. Bean

Étant donné sa renommée, il est incroyable que la série Mr. Bean, du célèbre personnage créé par le Britannique Rowan Atkinson, que l’on a pu voir récemment dans un Wonka qui a été le grand succès au box-office de cette période des fêtes de fin d’année, n’ait que vingt épisodes, 14 normaux et 7 spéciaux, que nous avons certes déjà vus et revus un nombre incalculable de fois.

C’est la magie d’un protagoniste qui, avec si peu de mots, en dit tellement, bien sûr avec ce visage… D’où l’ajout à la courte liste des épisodes de deux films, Bean (1997) et Les vacances de Mr. Bean (2007), ainsi qu’une série animée diffusée de manière sporadique entre 2002 et 2009 et qui, cette fois-ci, compte 130 épisodes répartis en trois saisons, bien qu’ils soient courts, d’environ 10 minutes de durée.

Et bientôt, enfin, en 2025, on ajoutera 52 nouveaux épisodes à cette liste grâce à sa quatrième saison, qui seront également l’occasion de célébrer le 35e anniversaire de la première diffusion de la série originale Mr. Bean.

Rowan Atkinson s’exprime

« J’ai toujours beaucoup aimé cette version animée du personnage de Mr. Bean et les libertés particulières qu’elle offre. Nous pouvons l’emmener dans l’espace ou dans une mine d’étain, sans que j’aie à en subir personnellement les conséquences. Le processus d’animation est toujours fascinant sur le plan créatif et j’ai hâte de me plonger dans la nouvelle série ».

Mr. Bean : La série animée

La série animée Mr. Bean suit les aventures comiques et souvent désastreuses de ce personnage singulier, accompagné de son inséparable ours en peluche, Teddy. La série entraîne Mr. Bean dans des situations extraordinaires et chaotiques, où sa singularité et son manque d’aptitudes sociales déclenchent une série de plaisantes péripéties. À travers l’animation, narrée et produite par Rowan Atkinson, les bêtises du personnage sont explorées dans une large variété de décors, offrant un humour unique et un divertissement pour toute la famille.