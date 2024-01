La version la plus puissante de ce génial Xiaomi ne coûte que 179 euros

Le smartphone chinois est un achat que nous recommandons sans cesse, son rapport qualité-prix est exceptionnel.

L’écran du Redmi Note 12.

Il n’est pas nécessaire de vider son compte en banque pour avoir un bon smartphone qui nous accompagne pendant des années et nous permet de profiter de chaque jour. Aujourd’hui, je veux vous parler d’un des téléphones de Xiaomi, un appareil que vous pouvez acheter dès maintenant pour moins de 200 euros dans sa version la plus puissante. Et le meilleur, c’est qu’avec Amazon Prime, vous n’aurez pas à payer les frais de livraison.

Le Redmi Note 12 a chuté de prix sur Amazon, il est à votre portée pour seulement 179 euros dans sa version globale la plus puissante, accompagné d’une impressionnante RAM de 8 Go et d’un stockage de 256 Go. Dans sa fiche technique, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, c’est un véritable bijou.

Redmi Note 12 (256 Go)

Tout ce que vous gagnez avec le téléphone Xiaomi

Qualcomm Snapdragon 685

8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne

Écran AMOLED de 6,67″ Full HD+ et 120 Hz

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 33W

3 caméras

NFC, prise jack 3,5 mm et radio FM

Son écran atteint 6,67 pouces et offre une résolution Full HD+, vous ne manquerez aucun détail de vos films et séries préférés. Il s’agit d’un écran fluide grâce à son taux de rafraîchissement de 90 Hz et qui éclate de couleurs grâce à sa technologie AMOLED. Il sera très difficile que quelqu’un ait un téléphone comme le vôtre.

Dans ses entrailles se trouve le Snapdragon 685 créé par Qualcomm, une puce performante que nous avons testée à d’autres occasions et avec laquelle vous n’aurez pas de problème pour vous déplacer rapidement. Comme mentionné précédemment, vous obtenez le modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, vous ne manquerez de rien.

À l’arrière élégant et élégant du téléphone chinois, se trouvent 3 caméras avec lesquelles vous pourrez prendre de bonnes photos dans différentes situations. Nous avons un capteur principal de 50 mégapixels, un grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro pour capturer les objets les plus petits.

Redmi Note 12 (256 Go)

Que pouvez-vous demander de plus pour moins de 200 euros ? Je pense sincèrement que les utilisateurs de tous types pourront être plus que satisfaits de ce Xiaomi, c’est un téléphone de qualité qui ne présente aucune lacune dans aucun de ses domaines. Le prix pourrait augmenter à tout moment, tenez-en compte, si cela vous intéresse, ne tergiversez pas trop longtemps.