Aquaman et le royaume perdu déçoit au box-office, mais peut encore se sauver du naufrage total

La durée dépendra du temps qu’elle reste à l’affiche.

Jason Momoa en tant qu’Aquaman

Le premier film Aquaman, sorti en 2018, a connu un démarrage plus que discret et est devenu le pire début de l’univers étendu de DC, mais la performance phénoménale de Jason Momoa en tant que roi des Atlantes, un rôle qu’il ne reprendra probablement pas, et l’affection mise par James Wan dans le film ont permis de terminer sa carrière en salles avec une recette de plus de 1,100 milliards de dollars.

Un exploit qui ne se reproduira très probablement pas avec Aquaman et le royaume perdu, dont les premières données ne sont pas précisément encourageantes, mais pas non plus si mauvaises que ce qu’on nous a voulu présenter, bien que compte tenu des dates et des estimations de ventes, il aurait dû réaliser presque le double de ce qu’il a réussi à obtenir.

Aquaman et le royaume perdu a commencé, tout comme sa préquelle, sur une mauvaise note, en rapportant seulement 28,1 millions de dollars de recettes lors de son premier week-end aux États-Unis. Pour mettre cette somme en perspective, The Marvels a fait de même avec 47 millions, et a été considéré comme un échec, au point même que Disney a renoncé à communiquer à ce sujet.

Remonter à la surface

Cependant, bien qu’il n’ait dépassé en termes de résultats décevants que Blue Beetle avec ses maigres 25 millions de dollars, les fêtes de fin d’année et apparemment le bouche-à-oreille, tirent la nouvelle aventure du super-héros aquatique, lentement mais sûrement. Après son démarrage honteux, Aquaman et le royaume perdu a continué doucement, et en quatre jours, il a atteint 40 millions de recettes sur le sol américain et 80,1 millions dans le reste du monde, devenant ainsi le film le plus regardé en ce début de Noël.

120,1 millions de recettes jusqu’à présent pour un film avec un budget de 205 millions et dont les dépenses publicitaires sont estimées bien inférieures à celles déjà mentionnées pour The Marvels, d’environ 100 millions, lui donnant un budget total d’environ 300 millions. Par conséquent, bien que le film mettant en vedette le Polynésien soit décevant, il est fort probable qu’il récupère son investissement, ce qui devient de plus en plus compliqué dans des projections à si haut budget qui s’ajoutent à un marché déjà saturé comme celui des super-héros plus jeunes (tels que Marvel et DC).