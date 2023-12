Ce jeu de Square Enix pour mobiles cessera bientôt de fonctionner : seulement 3 ans se sont écoulés depuis son lancement

Nous parlons de Dragon Quest Tact, un RPG japonais à l’ancienne qui avait reçu de grandes critiques.

Ni siquiera llegará a cumplir 3 años fuera de Japón

Dragon Quest Tact ne sera plus jouable le 29 février 2024. Le jeu de Square Enix pour mobile fermera ses portes à peine 3 ans après sa sortie du Japon. Sa fermeture ne sera pas immédiate, certains services ont d’abord été supprimés, tels que la vente de gemmes ou de cartes. La fermeture n’affectera que la version occidentale, pas la version japonaise.

Fermeture après son 3e anniversaire

Si vous êtes fan du jeu, nous regrettons de vous annoncer que bientôt vous ne pourrez plus en profiter. C’est ce qu’a annoncé son développeur, Square Enix, dans un communiqué sur son site web. Le jeu disponible sur Android et iPhone ne pourra être joué qu’au Japon.

« Gracias por jugar a DRAGON QUEST TACT. Lamentamos anunciar que hemos tomado la difícil decisión de interrumpir el servicio de la aplicación DRAGON QUEST TACT a partir de las 0:00 del 29 de febrero de 2024 (PST). Desde el equipo de producción de DRAGON QUEST TACT, pedimos disculpas por el abrupto anuncio, pero estamos sinceramente agradecidos por el apoyo que hemos recibido de nuestros jugadores… Aunque queda poco tiempo para que finalice el servicio, el 29 de febrero de 2024, esperamos que sigas disfrutando jugando a Dragon Quest Tact hasta el último día. »

Il est désormais impossible d’acheter des gemmes ou des cartes. Cependant, pour les gemmes, vous pouvez continuer à utiliser celles que vous avez enregistrées jusqu’à ce que le jeu ferme définitivement en février. Il a été lancé en dehors du Japon le 27 janvier 2021, il ne fêtera donc ses 3 ans que peu de temps.

Square Enix n’a pas publié les raisons exactes de la fermeture, mais la réalité est que maintenir les serveurs dans le monde entier pour un jeu qui ne connaît pas le succès n’est pas rentable. Certes, il s’agit d’une excellente option pour profiter de la franchise, mais son succès en dehors des frontières japonaises est limité. Si vous souhaitez continuer à jouer à des jeux de rôle sur votre téléphone portable, nous vous proposons 11 alternatives intéressantes.

C’est un spin-off de la franchise qui ressemble à Pokémon, car vous devez également former une équipe avec de puissantes créatures. Vous devrez affronter des ennemis en exploitant les points forts de vos créatures, que vous entraînerez, équiperez et personnaliserez. C’est essentiellement un jeu de rôle complet dont la dernière mise à jour a été récemment publiée le 20 décembre 2023. Il compte plus de 1 000 000 téléchargements sur le Play Store.