Scream 7 continue d’agoniser : maintenant, c’est son réalisateur qui quitte le navire

Créée par le scénariste Kevin Williamson, avec l’inestimable aide d’un Wes Craven qui a réalisé les quatre premiers films, la saga Scream nous accompagne depuis 1996 avec, jusqu’à présent, six films remplis de frayeurs et de tueurs en série. Après une pause en 2011 et un redémarrage plus que correct en 2022, suivi d’une suite seulement un an plus tard, il semble que la chance fasse défaut à Scream 7, car les défections s’accumulent.

Jenna Ortega, qui a incarné l’une des sœurs Carpenter dans la fiction, ne reviendra pas dans un film qui n’a même pas encore commencé à être tourné, car l’actrice est maintenant impliquée dans de nombreux projets, tels que la saison 2 de Wednesday ou le retour de plus en plus proche de Beetlejuice de Tim Burton sur grand écran ; et sa nouvelle valeur ne l’aide pas non plus.

De plus, il y a quelques semaines seulement, l’autre des sœurs Carpenter dans les cinquième et sixième opus, l’actrice Melissa Belarra, a été renvoyée pour avoir publié plusieurs messages considérés comme antisémites par le studio sur les réseaux sociaux. Et pour couronner le tout, c’est maintenant le réalisateur déjà annoncé, Christopher Landon (Happy Death Day, Paranormal Activity: The Marked Ones), qui a abandonné un projet qui est en cours de réécriture par ses scénaristes, James Vanderbilt et Guy Busick, considérés comme les principaux artisans du renouveau de la saga.

« Je suppose que c’est un bon moment pour annoncer officiellement que j’ai formellement quitté Scream 7 il y a des semaines. Cela décevra certains et en réjouira d’autres. C’était un travail de rêve qui s’est transformé en cauchemar. Et mon cœur s’est brisé pour tous les acteurs impliqués. Tous. Mais il est temps de passer à autre chose. Je n’ai rien d’autre à ajouter à la conversation, si ce n’est que j’espère que l’héritage de Wes prospérera et se hissera au-dessus du tumulte d’un monde divisé. Ce qu’il et Kevin ont créé est quelque chose d’incroyable et j’ai eu l’honneur d’avoir même l’instant le plus bref pour briller sous leur éclat. »

La solution est-elle de faire revenir d’anciennes connaissances ?

Alors que chaque film nous a présenté pratiquement de nouveaux personnages, il est également vrai que plusieurs d’entre eux sont apparus dans plus d’un film, c’est pourquoi des spéculations circulent déjà sur qui pourrait ou devrait revenir. Courteney Cox est le nom qui revient le plus souvent, tout comme celui de Hayden Panettiere, dont le personnage était considéré comme mort après Scream 4 mais qui est revenu pour le dernier film à ce jour. Cependant, le défi réside dans le retour de l’actrice Neve Campbell, protagoniste absolue de la saga, après son absence dans le sixième film pour des raisons financières. Quelque chose nous dit qu’une entente sera probablement trouvée entre le studio et l’actrice.