Ils décident de compter toutes les espèces présentes à la maison mais font une grande découverte

Parmi les plus de 1 000 espèces trouvées sur la propriété d’un appartement avec jardin à Annerley, une banlieue de Brisbane, dans le Queensland, en Australie, certaines n’avaient jamais été observées dans la région, y compris un prédateur invasif d’escargots lié au déclin des populations indigènes.

Une falène tachetée (Eudocima materna) comme celle trouvée par les chercheurs. Credit: Mullookkaaran/Wikipedia

Pendant le confinement Covid, un écologiste, un mathématicien et un taxonomiste confinés dans la même maison à Annerley, une banlieue de Brisbane, dans le Queensland, en Australie, ne se doutaient pas que leur appartement abritait autant de vie. Beaucoup plus que prévu. « Nous pensions trouver quelques centaines d’espèces et beaucoup de nos collègues pensaient qu’il y en avait 200 ou 300 », ont déclaré les scientifiques. « Mais nous en avons trouvé bien plus que nous ne l’aurions imaginé. »

Le manque d’entretien du jardin (aucune tondeuse ni pesticide n’étaient utilisés, ce qui favorisait les mauvaises herbes) les a amenés à recenser plus de mille espèces sur la propriété, dont beaucoup font partie de ce que l’on peut trouver dans n’importe quelle banlieue de la côte est de l’Australie. Mais étonnamment, certaines n’avaient été que rarement observées dans cette région. Trois espèces en particulier n’avaient jamais été documentées dans la principale base de données australienne sur la biodiversité, dont un prédateur invasif d’escargots lié au déclin des populations indigènes.

Parmi les habitants familiers et rares, il y avait aussi un moustique rare (« Seule une des 13 espèces de moustiques que nous avons trouvé », disent les chercheurs). Dans les placards, il y avait des papillons et des charançons du grain, mais aussi des araignées qui les chassaient (« Nous en avons recensé 56 espèces différentes ») et dans leur jardin, envahi comme mentionné par des mauvaises herbes invasives, parmi les 103 espèces végétales différentes identifiées, 100 n’étaient pas indigènes.

La cour, en particulier, était remplie de pollinisateurs. « Il y avait, par exemple, des syrphes qui peuvent ressembler à des guêpes au premier coup d’œil », racontent les chercheurs dans un article de The Conversation. « Nous en avons trouvé dix espèces, une fraction des centaines de mouches que nous avons trouvées. »

Le nombre total d’espèces observées dans chaque groupe taxonomique sur 12 mois. Rogers AM. et al., Ecology 2023

Ce qui était extraordinaire, ce n’était pas seulement le nombre élevé d’espèces identifiées, en particulier les papillons et les phalènes (436 espèces), dont la plupart sont petites et à peine perceptibles, d’autres avec des couleurs vives, comme la phalène aux ailes tachetées (Eudocima materna).

Et certains, comme la phalène vampire Calyptra minuticornis, « semblaient ennuyeux jusqu’à ce que nous commencions à étudier leur comportement », a déclaré le professeur Matthew Holden de l’École de mathématiques et de physique de l’Université du Queensland, qui a mené cette recherche à domicile avec Andrew Rogers, doctorant en écologie, et Russell Yong, doctorant en parasitologie marine.

Les trois espèces jamais observées

Le manque d’entretien du jardin – d’environ 50 mètres carrés, principalement occupé par des mauvaises herbes spontanées et deux grands arbres – a conduit les chercheurs à faire une découverte très inhabituelle. Parmi les 1 150 espèces répertoriées, trois n’avaient jamais été enregistrées dans la base de données australienne sur la biodiversité : un moustique indigène, Culex edwardsi (Culicidae), un type de phlébotome et, en particulier, un ver de terre terrestre, Platydemus manokwari (Geoplanidae), un prédateur invasif d’escargots lié à de nombreux déclins des populations indigènes.

Un ver Platydemus manokwari, un prédateur invasif également connu sous le nom de ver plat de Nouvelle-Guinée, se nourrissant d’un escargot. Credit: Gros/Wikipedia

« Notre observation est le record le plus méridional des bases de données mondiales. Il est peu probable que ces espèces soient rares en Australie ; plutôt, leur absence de données indique un sous-échantillonnage important des paysages urbains ».

« Dans l’ensemble, nous avons trouvé beaucoup plus d’espèces que prévu et nous avons démontré que même les environnements urbains peuvent regorger de vie. Nous pouvons tous faire l’expérience d’une nature vraiment surprenante, peu importe à quel point notre environnement est urbain. D’autre part, la richesse élevée de la flore invasive peut être considérée comme une augmentation de l’hétérogénéité des habitats dans les environnements urbains par ailleurs homogènes, créant ainsi un refuge pour une plus grande diversité ».