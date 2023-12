Salvador Dalí et La dimension inconnue ont influencé de manière notable Les Soprano, affirme David Chase

Le surréalisme et l’existentialisme, clés pour le créatif.

Tony Soprano (James Gandolfini) et Salvador Dalí

Le créateur de la série emblématique, Les Soprano, David Chase, a récemment révélé comment la légendaire série de science-fiction, La quatrième dimension (The Twilight Zone), a influencé profondément son chef-d’œuvre télévisuel. Dans une interview avec Variety, Chase a souligné la puissante influence que ce programme a eue sur sa perspective créative et sur la narration de son œuvre culminante.

Chase, qui compte plusieurs prix Emmy et un Golden Globe, a partagé comment cette anthologie de récits créée par Rod Serling en 1959 a eu un impact significatif sur sa vie et sa façon d’aborder l’écriture télévisuelle. « Personne n’avait jamais rien vu de tel. Dès le début, lorsque l’écrivain Rod Serling sortait avec sa veste en tweed et sa cigarette et présentait le programme : cela, en soi, était divertissant. Je voulais simplement entendre ce que Rod avait à dire sur le mystère de l’univers à chaque occasion », a déclaré Chase.

Chase a raconté comment certains épisodes emblématiques de La quatrième dimension l’ont profondément marqué, mentionnant spécifiquement l’épisode I Shot an Arrow Into the Air, où les astronautes croyaient être sur un astéroïde, pour révéler ensuite qu’ils étaient sur Terre tout le temps. « Quand j’avais 13 ans, cela m’a surpris. Ils étaient là tout le temps ? C’était mon introduction au retournement de situation. Ma première leçon d’écriture », a commenté Chase, également créateur de Criminal Saints, le préquel sous forme de film de la série pour HBO.

Des sujets profonds mais quotidiens

Le producteur exécutif a également commenté comment la série abordait des sujets quotidiens de la vie américaine, ainsi que d’autres sujets qui présentaient des dilemmes moraux, remettaient en question le spectateur et le confrontaient à sa propre existence, ce qui a influencé la narration de la série de Tony et de sa famille. « Les arguments que les astronautes avaient abordaient des thèmes de la vie américaine, tout comme tous les épisodes, tout comme lorsque Tony Soprano dit : ‘Je sens que j’ai atteint la fin’. Ce n’était pas à propos de la mafia. C’était à propos de ce pays », a ajouté Chase.

De plus, Chase a réfléchi à la singularité et au courage d’une série qui a été diffusée pendant 5 saisons (de 1959 à 1964) dans un contexte télévisuel dominé par la peur et d’autres sentiments négatifs. « La télévision était gouvernée par la peur et l’avidité, et les dirigeants du réseau, je regrette de le dire, ne sont pas souvent très brillants. Alors, qu’est-il arrivé à La quatrième dimension ? C’était une émission pionnière en son temps », peut-être même trop.

Comme nous l’avons déjà vu, l’influence de l’émission de la CBS était remarquable dans Les Soprano, où Chase explorait des éléments surréalistes et psychologiques, tout comme la série de Serling, mais il y avait d’autres figures que le créatif se souvient aussi comme coupables de ses principaux intérêts à l’époque, et parmi elles se trouve l’un des Espagnols les plus internationaux. « Avec Salvador Dalí (que j’ai également découvert quand j’avais 13 ans) », se souvient Chase, « il y avait la quatrième dimension. C’était quelque chose de totalement original », conclut-il.