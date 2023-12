Charlie Hunnam a failli être Anakin Skywalker dans Star Wars : Épisode II – L’attaque des clones

L’interview avec Lucas, moyenne.

Jax Teller

Nous non plus n’avons pas été convaincus à l’époque par la performance de Hayden Christensen en tant qu’Anakin Skywalker dans Star Wars: Episode II – L’attaque des clones, bien qu’il ait déjà fait ses preuves dans le drame La maison de mon père, mais maintenant nous ne pouvons pas imaginer un autre acteur incarnant le puissant Jedi.

Cependant, comme il est naturel, d’autres options ont été envisagées, parmi lesquelles figuraient les jeunes Leonardo DiCaprio, dont la ressemblance avec Jake Lloyd, surtout avec sa coupe au bol, était indéniable, Ryan Phillippe et le regretté Paul Walker, ainsi que le protagoniste de cette histoire : Charlie Hunnam. Parlant pour Entertainment Tonight lors de la promotion de la sortie de Rebel Moon Part 1: La fille du feu, le nouveau film de Zack Snyder qui vient de sortir sur Netflix, la star de Sons of Anarchy et Pacific Rim a confirmé qu’il avait également auditionné pour le rôle et qu’il faisait partie des rares acteurs à avoir pu rencontrer un George Lucas encore indécis.

« J’avais également oublié cela, mais oui, je l’ai fait. J’ai même eu l’occasion de rencontrer George Lucas, tu sais? Et en réalité… je ne pense pas qu’il rencontre beaucoup d’acteurs », se souvint Hunnam, qui avait presque oublié cette anecdote qui remonte à près d’un quart de siècle. « Ils avaient probablement deux ou trois acteurs en tête, mais je ne me souviens pas de grand-chose à ce sujet. »

Mais, comme nous le savons tous, la réunion ne s’est pas très bien passée pour un interprète encore inexpérimenté, et comme il l’a lui-même dit, « je me souviens seulement que c’était une réunion très gênante et que je suis sorti en pensant : ‘Eh bien, je n’ai définitivement pas le rôle’. Et j’avais raison », plaisanta-t-il. « Parfois, il s’agit des vibrations. »

Rebel Moon Part 1: La fille du feu

Rebel Moon Part 1: La fille du feu est un film de science-fiction et d’aventure réalisé par Zack Snyder. L’histoire se déroule dans une colonie paisible aux confins de la galaxie, menacée par un pouvoir tyrannique. Le meilleur espoir de survie de la colonie réside en une mystérieuse femme nommée Kora. Elle rassemble un groupe d’étrangers, d’insurgés, de paysans et d’orphelins de guerre venant de différentes planètes, tous unis par une cause commune : la rédemption et la vengeance. Alors que l’ombre d’un royaume entier plane sur la lune la plus improbable, une bataille pour le destin d’une galaxie se déroule et une nouvelle armée de héros se forge.