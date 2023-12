Pas comme Aquaman, mais Jason Momoa continue à avoir sa place dans DC.

C’est du moins ce que pense Peter Safran, co-directeur du nouveau DCU.

Jason Momoa aux côtés de Patrick Wilson dans Aquaman et le realme Perdu

Aujourd’hui sort dans les salles du monde entier Aquaman et le realme Perdu, le dernier film de l’univers cinématographique actuel de DC dans lequel Jason Momoa incarne une fois de plus Aquaman aux côtés de Patrick Wilson, Amber Heard, avec qui il a eu quelques frictions, Yahya Abdul-Mateen II et Nicole Kidman, et ce sera peut-être la dernière fois que nous verrons le Polynésien en tant que roi des Atlantes.

Il l’a lui-même annoncé il y a seulement quelques jours lors d’une récente interview, et maintenant Peter Safran, co-directeur du nouvel univers DC aux côtés de James Gunn, qui ne cesse de donner des indices sur Superman: Legacy pratiquement chaque semaine, a confirmé que les inquiétudes de Momoa quant à ne plus jamais jouer le héros de DC sont réelles et parfaitement motivées, bien qu’il n’exclue pas de participer à des projets futurs.

Lors de l’avant-première du film à Beverly Hills, en Californie, Safran a déclaré que Jason Momoa avait été le choix parfait pour incarner Aquaman, bien que son avenir soit loin du personnage autrefois malheureux. « Quand je pense à Jason [Momoa] dans ce rôle, c’est l’Aquaman ultime pour moi« , déclare Safran. « Il l’a redéfini. Cela a vraiment été un voyage de 11 ou 12 ans pour lui ; une grande partie du public ne réalise pas qu’il a été choisi il y a si longtemps. Il l’a vraiment redéfini. Quand il a obtenu ce rôle, il était connu sous le nom de Khal Drogo, et maintenant il est vraiment Aquaman ». Mais il ajoute : « Nous verrons ce qui se passe pour lui par la suite. Je sais que Jason aura toujours une place chez DC et chez Warner Bros. En réalité, son prochain film est Minecraft ».

Momoa sait que ça semble compliqué

Ce qui était à l’origine un projet mineur au sein de DC s’est finalement transformé en une saga de films avec un super-héros différent que Jason Momoa a fini par prendre un attachement particulier. « Tu sais, j’ai eu des rôles avant, [mais] rien de tel que celui-ci », a-t-il ajouté. « Il y a des enfants qui viennent vraiment excités de te voir, et des adultes aussi. Mais au final, ma passion depuis mon enfance a toujours été liée aux océans, en tant que Polynésien et activiste. C’est génial parce que je peux le faire dans ma vie réelle et [jouer Aquaman] met aussi [ces valeurs] à un niveau plus élevé ».

De plus, l’acteur a des idées pour son personnage, mais il sait que nous avons peu de chances de le revoir ainsi vêtu, ce qui dépendra en partie de l’accueil réservé à ce nouveau film. « J’adore ce personnage et j’aimerais l’interpréter pendant longtemps », ajoute Momoa. « Je vois où je veux qu’il aille. Et même dans les 10 prochaines années ou plus, il y a tellement de choses intéressantes qu’ils peuvent faire. Et j’aime le rôle et le monde. Donc tout dépend si les personnes aiment. La vérité, c’est que, je veux dire, si le public l’adore, il y a une possibilité, mais pour l’instant, je suis là, et ça ne semble pas bien parti ».