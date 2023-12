Impossible de se connecter avec votre compte Epic Games : pourquoi je ne peux pas me connecter à Fortnite ?

Si aujourd’hui vendredi 22 décembre 2023, vous rencontrez des problèmes pour accéder à Fortnite, sachez que vous n’êtes pas le seul à rencontrer ce problème. Les serveurs d’Epic Games ont des problèmes de connexion avec le message d’erreur « Impossible de se connecter avec votre compte Epic Games » et même des files d’attente de plusieurs minutes. Nous vous expliquons ci-dessous ce qui se passe :

Fortnite et d’autres jeux d’Epic rencontrent des problèmes de connexion : que se passe-t-il ?

Aux alentours de 21h20 CET le vendredi 22 décembre 2023, des rapports de problèmes dans les services de connexion des serveurs d’Epic Games ont commencé à apparaître. Il semble que ce soit un problème généralisé pour plusieurs titres d’Epic Games, qui affecte également Rocket League et Fall Guys, et pas seulement Fortnite. Pour l’instant, la société a indiqué qu’elle enquêtait sur ces problèmes. En tant qu’utilisateurs, nous ne pouvons rien faire et nous devons attendre qu’ils corrigent ce qui se passe.

Sur le propre site de l’état des services d’Epic Games, nous pouvons constater qu’il y a des problèmes de connexion ainsi que d’autres services en ligne d’Epic Games. Donc, nous insistons encore une fois : en tant qu’utilisateurs, nous ne pouvons rien faire et nous devons attendre qu’Epic Games le corrige.

Les serveurs d’Epic Games rencontrent des problèmes de connexion

À cette période, il y a généralement des problèmes de ce type en raison d’un facteur très important : les vacances de Noël. En effet, avec plus de personnes en vacances, beaucoup plus de personnes que d’habitude se connectent à Fortnite, et une grande partie de l’équipe d’Epic Games est également en vacances, ce qui représente un travail supplémentaire pour les employés qui restent « en poste ».

Voici le message d’erreur qui apparaîtra si vous essayez de vous connecter à Fortnite

