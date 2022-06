Le télescope James Webb touché par une minuscule roche spatiale : que s’est-il passé ?

Un micrométéoroïde s’est écrasé sur le panneau du miroir principal C3 du télescope spatial James Webb. Effet plus important que prévu.

Le futuriste et très coûteux télescope spatial James Webb, lancé dans l’espace à Noël 2021, a été frappé par une minuscule roche spatiale, un micrométéoroïde. C’était un événement inévitable qui a eu des conséquences au-delà de celles attendues par les scientifiques. Heureusement, nous ne sommes pas confrontés à des dommages susceptibles d’altérer ou de compromettre le calendrier de travail du télescope, cependant, comme le précise la NASA dans un communiqué de presse, les effets de la collision étaient « marginalement détectables dans les données ». Pour cette raison, un groupe de travail d’experts a été créé pour mieux évaluer ce type de menace et prendre les précautions appropriées.

Comme tout autre vaisseau spatial, le James Webb est exposé au bombardement de fragments et de poussières d’objets célestes, dont l’impact est largement prédit par les ingénieurs. L’appareil est conçu pour résister à ces accidents mineurs et continuer à fonctionner pendant des années au mieux de ses capacités. Il suffit de penser au télescope spatial Hubble, dans l’espace depuis plus de 30 ans et victime de multiples impacts, notamment par les soi-disant débris spatiaux. Le Webb est certainement dans une position plus sûre que Hubble, étant à 1,5 million de kilomètres de la Terre, « parqué » au point de Lagrange L2, un point où la gravité de la Terre et du Soleil s’équilibrent et permettent de maintenir une orbite stable d’un objet. Mais même dans cet emplacement privilégié, ce n’est pas entièrement sûr.

« Nous avons toujours su que Webb devrait résister à l’environnement spatial, qui comprend une forte lumière ultraviolette et des particules chargées du Soleil, des rayons cosmiques provenant de sources exotiques dans la galaxie et les attaques occasionnelles de micrométéoroïdes dans notre système solaire », a déclaré le Dr. Paul Geithner, cadre au Goddard Space Flight Center de la NASA. « Nous avons conçu et construit Webb avec une marge de performance – optique, thermique, électrique, mécanique – pour garantir qu’il puisse mener à bien son ambitieuse mission scientifique même après de nombreuses années dans l’espace », a-t-il ajouté.

A ce jour, comme l’indique l’agence aérospatiale américaine, cinq micrométéoroïdes se sont déjà écrasés sur le Webb ; les quatre premiers ont eu des effets conformes à ce qui était prédit par les modèles, tandis que le dernier, qui s’est écrasé sur le panneau C3 du miroir primaire entre le 23 et le 25 mai, comme indiqué, a eu un effet plus important que prévu. « Avec les miroirs de Webb exposés à l’espace, nous nous attendions à ce que des impacts occasionnels de micrométéoroïdes dégradent doucement les performances du télescope au fil du temps », a déclaré le Dr Lee Feinberg. L’expert a ajouté que les données recueillies après cet événement seront utilisées pour « optimiser au mieux les performances d’imagerie du Webb pendant de nombreuses années à venir ».

Le miroir principal du télescope spatial est composé de 18 panneaux hexagonaux en béryllium recouverts d’or, chacun pouvant être repositionné – à l’échelle du nanomètre – grâce à des moteurs sophistiqués pour obtenir un alignement et une mise au point parfaits. Les impacts avec des micrométéoroïdes peuvent désaligner les segments, et les ingénieurs de la NASA peuvent à leur tour intervenir pour minimiser les dommages causés par la distorsion. « Cela minimise l’effet de tout impact, bien que toutes les dégradations ne puissent pas être inversées de cette manière », explique la NASA. L’effet de la dernière collision était perceptible dans les données, mais après les tests effectués par les scientifiques, le télescope est toujours en excellent état, car il « fonctionne toujours à un niveau qui dépasse toutes les exigences de la mission ». Bref, il vient de prendre une mauvaise claque et l’équipe d’experts fera tout son possible pour atténuer les conséquences d’événements similaires à l’avenir. La première image couleur capturée par James Webb, le télescope le plus avancé jamais envoyé dans l’espace, devrait être publiée le 12 juillet.