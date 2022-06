La première extension Forza Horizon 5 apparaît brièvement sur Steam : Hot Wheels est de retour

Quelque chose à espérer : Forza Horizon 5, peut-être le plus grand jeu de course d’arcade de tous les temps et l’une des meilleures raisons de s’abonner au PC Game Pass, est sorti depuis novembre dernier, mais nous n’avons toujours pas vu la première extension. Grâce à une fuite en ligne, cependant, nous savons maintenant ce que ce sera (probablement) : une autre collaboration Hot Wheels.

L’extension est brièvement apparue sur la page Forza Horizon 5 Steam, comme l’ont repéré les utilisateurs de ResetEra et Reddit. Le pack Premium Add-ons « inclut l’extension 1 » et la liste montrait une voiture Hot Wheels faisant le tour d’une boucle. Valve a rapidement supprimé l’entrée, mais vous pouvez toujours voir une archive ici.

La franchise Forza n’est pas étrangère aux crossovers Hot Wheels. Vous vous souvenez peut-être de l’excellente extension Hot Wheels remplie de pistes de cascades qui est arrivée pour Forza Horizon 3 il y a environ cinq ans. Il y avait aussi la collection de véhicules Hot Wheels classiques sortis pour Forza Horizon 4.

Aucun mot sur la date de sortie de l’extension Hot Wheels, mais il serait surprenant qu’il n’y ait aucune mention du DLC lors de la Xbox & Bethesda Games Showcase 2022, qui débutera ce dimanche 12 juin à 10h PT / 13h HE.

L’entrée Steam supprimée mentionne que le pack Hot Wheels est l’une des deux extensions prévues incluses dans le pack Premium Add-Ons. Comme pour les jeux précédents de la série, Forza Horizon 5 permet aux joueurs de rester avec un afflux apparemment sans fin de nouveau contenu. C’est l’une des raisons pour lesquelles le coureur a conservé une place sur notre liste mise à jour des meilleurs jeux PC (vous devriez jouer).