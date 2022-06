Nouveau Razer Kishi V2, un excellent périphérique Xbox Cloud Gaming

L’année dernière, Razer a surpris tout le monde avec son Razer Kishi. Un périphérique conçu pour nous faciliter le jeu depuis notre smartphone. De cette façon, nous avons une expérience similaire à une Nintendo Switch ou à toute autre console portable. Bien sûr, Razer a considérablement amélioré le périphérique pour qu’il fonctionne bien mieux que sa première version.

Razer Kishi V2, amélioration d’un excellent périphérique pour Xbox Cloud Gaming

Razer a annoncé le Kishi V2, 99 euros, son nouveau contrôleur mobile qui nous permet d’attacher notre téléphone Android pour offrir une expérience plus proche de celle d’une console portable. En ce qui concerne les nouveautés de la version précédente, le Kishi V2 présente certaines caractéristiques matérielles communes avec le contrôleur Wolverine V2 de Razer. Plus précisément, ses boutons utilisent désormais des micro-interrupteurs au lieu de membranes, nous aurons donc une meilleure sensation lors de son utilisation. De plus, il y a deux boutons de macro près des déclencheurs, un de chaque côté, qui peuvent être programmés de manière personnalisée à l’aide d’une application mobile.

Le Razer Kishi V2 utilise désormais un pont arrière extensible, supprimant l’ancien mécanisme de pliage un peu moins intuitif. Cela vous permet d’insérer ou de retirer facilement le téléphone du contrôleur. Et il assure la compatibilité de plus de téléphones. Para que te hagas una idea de la compatibilidad, el nuevo mando puede adaptarse a los grandes Pixel 6 y Pixel 6 Pro de Google, así como a los teléfonos de la serie Samsung Galaxy Note 10. De ahí a terminales más pequeños no deberíamos tener ningún problème. Et si votre téléphone est équipé d’un étui, retirer l’un des inserts en caoutchouc préinstallés peut l’aider à s’adapter.

Le Kishi V2 prend en charge la charge USB-C, mais il manque une prise casque. Jouer à des jeux avec des écouteurs sans fil est un problème en raison de la latence. Il serait intéressant de récupérer cette connexion via ce périphérique dans les prochaines éditions pour avoir une meilleure réponse.

Aujourd’hui la version Android est sortie, pour la version iPhone il faudra encore patienter. Il faut dire qu’Android est un système d’exploitation plus adapté à une implémentation au sein du système d’exploitation alors qu’iOS semble freiner ces solutions. Si vous aimez jouer depuis votre smartphone, vous allez adorer le nouveau Kishi V2.

Xbox Cloud Gaming arrive en Argentine

Nous profitons également de cette occasion pour rappeler à nos lecteurs en Argentine que vous avez déjà Cloud Gaming disponible dans votre pays. Microsoft a déjà activé toute l’infrastructure pour que nous puissions jouer de n’importe où avec sa solution.