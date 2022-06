La fumée déposée sur les surfaces et les fuites des e-cigarettes endommagent la peau

Une équipe de recherche américaine a déterminé que l’exposition à la « fumée tertiaire » et aux fuites de liquide d’e-cig peut endommager la peau.

L’exposition à la fumée dite tertiaire – celle qui se dépose dans l’environnement, par exemple sur les objets et les vêtements – et aux liquides de cigarette électronique contenant de la nicotine peut endommager la peau de différentes manières : en entravant la cicatrisation des plaies, en augmentant le risque des infections et favorisant le stress oxydatif des cellules. 24 heures d’exposition suffisent pour déclencher des lésions cutanées et, comme dans certains environnements, les résidus de fumée tertiaire peuvent persister pendant des années – par exemple lorsque vous fumez à l’intérieur – l’impact sur la santé peut être important.

Une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques de l’Université de Californie à Riverside, qui ont travaillé en étroite collaboration avec des collègues du Département de chimie, a déterminé que la fumée secondaire et les fuites de liquide de cigarette électronique endommagent la peau. l’Université de Californie à Los Angeles. Les scientifiques, coordonnés par le Dr Giovanna Pozuelos, chercheur au Département de biologie moléculaire, cellulaire et systémique de l’université de Californie, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené des expériences spécifiques avec des cellules humaines cultivées en laboratoire.

Les chercheurs ont exploité un modèle 3D de l’épiderme humain appelé Epiderm, une culture de cellules épidermiques (kératinocytes) spécialisées dans la production de kératine, la protéine présente dans les ongles et les cheveux. Ce sont les cellules les plus abondantes de la peau et au cours de leur cycle de vie, elles traversent cinq étapes distinctes. Les chercheurs les ont exposés pendant au moins 24 heures à des concentrations de résidus de fumée tertiaire que l’on retrouve normalement dans les environnements (avec 10 ou 400 μg/mL de nicotine). En observant les effets sur les organites des cellules épidermiques (comme les mitochondries et les peroxyssomes), des conséquences biologiques importantes ont été mises en évidence, comme une modification du phénotype mitochondrial et une réduction de la mitofusine. Certaines conséquences étaient déjà détectables après une journée d’exposition, avec des effets encore plus évidents après 48/72 heures. L’exposition à la nicotine peut également se produire lorsque vous entrez en contact avec les liquides perdus des cigarettes électroniques, un événement qui peut par exemple se produire lors d’un changement de recharge.

Les réactions détectées par les scientifiques ont des effets tangibles sur la santé de la peau, comme l’explique le Dr Pozuelos dans un communiqué. « Nous avons constaté que le contact cutané avec la nicotine peut altérer la cicatrisation des plaies, augmenter la sensibilité aux infections cutanées en raison d’une réponse immunitaire réduite et provoquer un stress oxydatif dans les cellules de la peau », a déclaré l’expert. Parmi les personnes les plus à risque figurent les enfants et les nourrissons, qui rampent généralement sur des surfaces contaminées, mais aussi les employés des locaux où il est permis de fumer à l’intérieur. Étant donné que les commerçants et les consommateurs risquent également de manipuler les liquides des cigarettes électroniques, les scientifiques recommandent toujours d’utiliser des gants et d’autres dispositifs pour se protéger pendant les opérations. Les auteurs de l’étude soulignent également l’importance de mettre en place des pratiques de décontamination des environnements les plus touchés par les dépôts de fumée et d’introduire des restrictions strictes sur le vapotage et le tabagisme à l’intérieur. Les détails de la recherche « Nicotine Affects Multiple Biological Processes in EpiDermTM Organotypic Tissues and Keratinocyte Monolayers » ont été publiés dans la revue scientifique Atmosphere.