Monde perdu découvert en Antarctique sous 500 mètres de glace : grouillant de vie

Des chercheurs néo-zélandais ont découvert un incroyable monde perdu sous la banquise antarctique, à 500 mètres de profondeur.

Une caméra est tombée dans un trou de glace antarctique. Crédit : NIWA / Craig Stevens

En Antarctique, sous 500 mètres de glace, un spectaculaire monde perdu plein de vie a été découvert. Les scientifiques menaient une étude pour vérifier l’impact du changement climatique dans la région, lorsque les instruments – descendus dans un trou géant créé dans la banquise – ont été littéralement entourés d’un « essaim » de petits crustacés, très similaires aux crevettes. Les chercheurs espéraient tout sauf découvrir un écosystème vivant et pulsant, dont la dynamique et les équilibres écologiques sont totalement inconnus.

L’incroyable découverte a eu lieu à quelques centaines de mètres de la Ross Ice Shelf, la plus grande banquise de l’Antarctique, avec une extension comparable à celle de la France (elle occupait en 2013 une superficie de plus de 500 mille kilomètres carrés). Les scientifiques savent depuis longtemps qu’un réseau dense de lacs et de rivières d’eau douce se cache sous cette glace, mais c’est un environnement qui mérite d’être exploré. Le « monde perdu » a été identifié au cœur d’un éventuel estuaire s’ouvrant sur la mer de Ross.

Le premier à découvrir l’estuaire potentiel a été le professeur Huw Horgan, professeur de glaciologie géophysique au Centre de recherche antarctique Te Herenga Waka de l’Université Victoria de Wellington (Nouvelle-Zélande), ainsi que chef de l’expédition. Le chercheur analysait des images satellites de la plate-forme de glace de Ross des mois plus tôt lorsqu’il est tombé sur une curieuse faille qui aurait pu indiquer un estuaire. « Observer et goûter cette rivière, c’était comme être le premier à entrer dans un monde caché. À la surface de la banquise, il y a une petite vallée qui serpente vers la côte », a déclaré le Dr Horgan dans un communiqué de presse. « En dessous, il y a une grotte aux allures de cathédrale, haute de plusieurs centaines de mètres, grouillante de vie. Tout cela caché sous la vaste banquise. Ce fut une expédition incroyablement passionnante en raison de la rare opportunité qu’elle offrait d’étudier ce type d’environnement. Nous y avons laissé des outils qui devraient fournir des observations pour les années à venir », a ajouté l’expert.

Des crustacés entourant la caméra sont tombés dans le trou. 1 crédit

Les animaux aperçus sont des amphipodes, un ordre de crustacés apparenté à la crevette, au crabe et au homard qui joue un rôle extrêmement important dans la chaîne alimentaire. Les spécimens observés, appartenant probablement à une espèce déjà connue de la science, ont une longueur de 5 millimètres. Les chercheurs avaient foré plus de trous sur la banquise et lorsqu’ils ont descendu les outils dans le monde perdu, ils ont cru qu’il y avait un problème technique. Ce n’est que lorsque la mise au point s’est améliorée qu’ils ont réalisé que les caméras étaient entourées et « perturbées » par les animaux. L’observation a été prise avec un véritable enthousiasme par les experts: « Nous sautions de joie parce que le fait d’avoir tous ces animaux nageant autour de notre équipement signifie qu’il y a clairement un écosystème important là-bas », a déclaré le Dr Craig Stevens, océanographe physicien à l’Institut national. of Water and Atmospheric Research (NIWA) de Nouvelle-Zélande.

Les chercheurs ont prélevé des échantillons d’eau pour mener des investigations ad hoc en laboratoire, « à la chasse » à l’ADN des espèces impliquées dans l’écosystème. Selon les experts, en effet, les amphipodes voyants ne sont qu’une composante de cet habitat et doivent également comprendre de quoi ils se nourrissent. Les instruments laissés en place recueilleront des informations sur la température, les débits d’eau, la pression et d’autres caractéristiques chimiques et physiques, utiles pour mieux décrire l’environnement.

L’Antarctique et l’Arctique sont particulièrement touchés par le changement climatique et leurs écosystèmes sont parmi les plus menacés de la planète, avec de nombreuses espèces – comme les ours polaires et les manchots empereurs – menacées d’extinction d’ici 2100 si nous n’arrêtons pas les émissions de gaz à effet de serre. Mieux connaître ces écosystèmes peut nous aider à prévoir les conséquences sur l’environnement polaire et à le protéger.