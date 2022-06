Qu’est-ce que Folie à Deux, le trouble psychiatrique au centre du nouveau film Joker

La folie à deux ou psychose partagée est un trouble mental dans lequel les délires sont transmis d’une personne malade à une autre. Il sera au centre de la suite de Joker.

Dans la nuit italienne du 7 au 8 juin, le réalisateur Todd Phillips a annoncé la suite très attendue de Joker, l’un des films les plus discutés et appréciés de ces dernières années, notamment pour la superbe interprétation de l’acteur – oscarisé – Joaquin Phoenix. Le détail le plus intéressant dévoilé à l’heure actuelle est le sous-titre de l’ouvrage, ou « Folie à Deux », en référence à une pathologie psychiatrique précise, caractérisée par le « transfert » d’un délire d’une personne atteinte à une autre (saine) à travers le relation personnelle étroite. Il est fort probable que le sous-titre soit lié à l’histoire entre le méchant Joker et sa compagne Harley Quinn, follement amoureuse de lui. Pour le moment, cependant, ce ne sont que des spéculations, car rien n’a été divulgué sur l’intrigue du nouveau film. Voilà ce qu’est la Folie à Deux, comment elle se manifeste et comment elle est traitée.

Qu’est-ce que la Folie à Deux

Décrite pour la première fois par les médecins français Charles Lasègue et Jules Falret au 19e siècle, la folie à deux est considérée comme une forme de trouble délirant, un état psychiatrique dans lequel « une ou plusieurs fausses croyances sont fermement ancrées et persistent pendant au moins 1 mois ». Spécifiez les manuels MSD faisant autorité pour les professionnels de la santé. Le terme « Madness to Two » fait référence au fait que de telles croyances délirantes (et parfois même des hallucinations) sont transmises d’une personne affectée à une autre par le biais de relations personnelles. C’est pourquoi la Folie à Duex est connue sous le terme plus approprié de Psychose Partagée ; d’autres noms trouvés dans la littérature scientifique sont le trouble délirant partagé, le syndrome de Lasègue-Falret, le trouble psychotique partagé et le trouble délirant induit. Cependant, la condition n’est pas incluse dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux – Cinquième édition (DSM-5), le principal manuel dédié aux pathologies mentales, mais relève précisément de la classification des troubles délirants.

Comment Folie se « transmet » à Deux

Dans l’article « La Psychose d’Association – Folie à Deux » publié dans la revue scientifique spécialisée The Journal of Nervous and Mental Disease il est précisé que dans Shared Psychosis il y a deux (ou plusieurs) figures distinctes : une personne dominante, définie comme primaire , inducteur ou principal, et un secondaire ou accepteur ou associé. La personne secondaire est celle qui absorbe le délire (et dans certains cas les hallucinations) de la personne primaire. « Le patient atteint de la maladie primaire est généralement le membre socialement dominant dans la relation et impose des illusions ou convainc le patient atteint de la maladie secondaire de croyances inhabituelles », expliquent les manuels MSD. Dans ce cas, nous avons affaire à la folie imposée, mais la folie simultanée est également possible, dans laquelle deux personnes ayant des expériences indépendantes de psychose s’influencent mutuellement. Dans le cas où le sujet dominant parvient à influencer trois personnes ou plus, on peut parler de Folie à Trois, à Quatre et ainsi de suite. Habituellement, les sujets acceptants sont facilement manipulés, prédisposés et subjugués par la domination du sujet primaire, qui parvient à impressionner ses fausses croyances. Comme le précise le portail spécialisé PsychCentral, les délires partagés peuvent inclure ceux définis comme « relativement bizarres » et invraisemblables, comme croire, par exemple, qu’un pays étranger hostile propage des radiations chez soi ; les délires « congruents à l’humeur », comme être convaincu que vous êtes sûr de gagner une grosse somme d’argent un jour précis ; et des délires « pas étranges », comme croire que vous êtes constamment suivi et contrôlé par des agents secrets.

Les causes déclenchantes de la Folie à Deux

L’American Addiction Center – National Rehabs Directory précise que bien que les causes de la psychose partagée ne soient pas claires, les principaux déclencheurs sont le stress et l’isolement social. Être socialement isolé et passif avec une personne souffrant de délires catalyse le risque de devenir accepteur. « Les individus qui viennent partager des croyances délirantes sont souvent liés par le sang ou le mariage et vivent ensemble depuis longtemps, parfois dans un isolement social relatif », explique PsychCentral. Le stress est normalement associé à la maladie mentale, à la fois comme déclencheur et comme catalyseur de la maladie. Une explication biologique peut être due à la libération de l’hormone du stress (cortisol), qui déclenche une augmentation de la dopamine dans le cerveau. Ce mécanisme peut favoriser l’apparition d’un état mental.

Comment prendre soin de la Folie en Deux

Comme le soulignent les Manuels MSD, l’identification du sujet primaire est d’une importance fondamentale puisque ceux qui souffrent du trouble secondaire, s’ils sont séparés du sujet primaire, « n’entretiennent pas de croyances délirantes ». La séparation a un tel effet perturbateur que l’accepteur pourrait être guéri même sans l’aide de médicaments psychotropes. Dans le cas où la séparation n’est pas suffisante, un traitement avec des antipsychotiques est fourni pendant une courte période, ainsi que des thérapies psychologiques personnelles et familiales.