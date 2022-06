IBM commence à licencier des employés en Russie, trois mois après avoir suspendu ses opérations dans le pays

En bref : IBM a entamé le processus de licenciement de tout son personnel en Russie, trois mois après avoir suspendu ses opérations dans le pays suite à l’invasion de l’Ukraine. La société affirme que la liquidation « ordonnée » est la prochaine étape naturelle et qu’elle continuera à se tenir prête et à soutenir la main-d’œuvre locale.

Comme de nombreuses grandes entreprises technologiques, IBM a suspendu ses activités commerciales en Russie peu après que le pays a envahi son voisin. Depuis lors, l’entreprise paie ses employés basés en Russie, mais le président-directeur général Arvind Krishna a averti le mois dernier que le durcissement des sanctions contre les banques russes rendait plus difficile le maintien des travailleurs sur la liste de paie.

Dans un article sur la salle de presse d’IBM annonçant les licenciements, Krishna a écrit : « Ce processus commencera aujourd’hui et entraînera la séparation de notre main-d’œuvre locale. Nos collègues en Russie ont, sans faute de leur part, enduré des mois de stress et d’incertitude. »

Il semble que le site Web russe d’IBM ait également été supprimé.

La Russie ne représentait qu’une infime partie du chiffre d’affaires global d’IBM : environ 0,5 %, soit 300 millions de dollars, du total de 57,4 milliards de dollars de l’entreprise. Rival HP, en revanche, affirme que l’arrêt des ventes en Russie et en Biélorussie lui coûtera 1 milliard de dollars de ventes perdues par an.

Krishna a déclaré qu’IBM prendrait toutes les mesures raisonnables pour soutenir ses travailleurs basés en Russie et rendre la transition aussi ordonnée que possible.

Alors qu’IBM, Intel, AMD et d’autres se retirent de Russie et que Taïwan limite ses exportations de puces à celles de moins de 25 MHz, le pays a investi de l’argent dans sa propre industrie de la microélectronique dans l’espoir d’augmenter la production en utilisant son nœud actuel de 90 nm et fabriquer des puces de 28 nm d’ici 2030. Il pourrait se tourner vers les puces chinoises Zhaoxin x86, mais elles sont peu utiles au-delà du travail de bureau.