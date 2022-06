De vastes et merveilleuses cités perdues découvertes au cœur de la forêt amazonienne

Grâce à la technologie LIDAR, plusieurs colonies perdues ont été découvertes dans la forêt amazonienne bolivienne. Ils ont été construits entre 500 et 1400 après JC

Sous la végétation dense de la forêt amazonienne bolivienne, d’incroyables habitats perdus appartenant à la culture Casarabe, une civilisation précolombienne dont on sait encore très peu, ont été découverts. Ces vastes zones urbanisées comportaient des canaux, des chaussées, des tours de plus de 20 mètres de haut, des pyramides, des bâtiments de 5 à 6 étages, des remparts et d’autres infrastructures qui montrent les remarquables compétences en ingénierie de ce peuple antique disparu. Les ruines qui ont émergé dans la région bolivienne des Llanos de Mojos mettent également en évidence la complexité et la densité de population que pouvaient atteindre les établissements préhispaniques de l’ouest de l’Amazonie, réfutant les théories selon lesquelles il s’agissait d’un territoire peu propice à une « colonisation » humaine généralisée. .

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques allemands de la Commission pour l’archéologie des cultures non européennes de Bonn a découvert les colonies amazoniennes et a collaboré étroitement avec des collègues du Département d’anthropologie des Amériques de l’Université de Bonn. Archéologie – College of Humanities de l’Université d’Exeter (Royaume-Uni) et de la société ArcTron 3D. Des scientifiques, coordonnés par le professeur Heiko Prumers, archéologue à l’Institut archéologique allemand, ont fait cette magnifique découverte grâce à la technologie de télédétection aéroportée LIDAR (Light Detection and Ranging), qui donne beaucoup à la recherche archéologique. Ces appareils laser montés sur des hélicoptères sont en effet capables de cartographier de vastes zones, en observant également ce qui se trouve sous la végétation dense. Cela fait apparaître d’anciennes ruines artificielles, qui ne seront découvertes qu’après des années de travail sur place. Le LIDAR a récemment permis la découverte de la cité perdue Mahendraparvata de l’empire khmer dans la forêt impénétrable du Cambodge et d’un mystérieux monument vieux de 3 500 ans dans la forêt de Dean, au Royaume-Uni.

Dans la nouvelle expédition menée en Amazonie, les appareils ont révélé les ruines de deux grandes colonies de 147 et 315 hectares – appelées Cotoca et Landívar – et de 24 sites plus petits. Parmi eux n’étaient déjà connus des archéologues qu’en 15, mais même pour ceux déjà étudiés, il y avait de merveilleuses surprises, étant donné que grâce à la technologie de télédétection, il était possible de mieux déterminer les extensions, les connexions entre les différents complexes urbains et la richesse de les diverses infrastructures construites par les Casarabe. On pense que ces colonies ont été construites dans une fenêtre temporelle entre 500 et 1400 après JC. Parmi les ouvrages les plus fascinants figurent ceux dédiés à la gestion de l’eau tels que les grands bassins d’eau et les canaux, mais aussi les architectures cérémonielles telles que les pyramides et les tours et les grands bâtiments d’une hauteur considérable. On pense que cette complexité pourrait permettre la survie de nombreuses personnes, engagées dans l’agriculture, la pêche et la chasse au cœur de l’impénétrable forêt amazonienne. « Nos résultats font taire les arguments selon lesquels l’ouest de l’Amazonie était peu peuplé à l’époque préhispanique », ont écrit le professeur Prumers et ses collègues dans l’étude. Rien que pour construire Cotoca, on estime que les Casarabe ont déplacé 570 000 mètres cubes de terrain. La zone occupée par ces personnes s’étendait sur au moins 4 500 kilomètres carrés, selon les données recueillies à ce jour.

Les relevés avec la technologie LIDAR ne sont que la première étape des études archéologiques nécessaires et approfondies sur le terrain, mais pour les mener, expliquent les scientifiques, la collaboration active des communautés autochtones vivant dans la région est nécessaire, ce qui doit être respecté. , impliqués et mis à jour sur toutes les données de leurs ancêtres. Mais les archéologues sont aussi confrontés à un ennemi implacable : le temps. Les changements écologiques en cours catalysent en fait l’érosion des ruines de la terre et bientôt beaucoup de ces précieuses découvertes seront perdues à jamais. C’est pourquoi des missions rapides et approfondies sont indispensables si l’on veut mieux comprendre les civilisations précolombiennes, exterminées par l’arrivée des Européens. Les détails de la recherche « Lidar révèle l’urbanisme préhispanique à faible densité dans l’Amazonie bolivienne » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature.