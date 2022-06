Le client Teams est maintenant beaucoup plus rapide

EXTSUD 90pcs Gilet Tactique Enfants pour Nerf N-Strike Elite Series avec 80 Fléchettes+2 Chargeurs Fléchettes+2 Gilet Tactique+2 Masque Facial Tactique+2 Bande Poignet+2 Lunettes Protection

Assez de puissance de feu: Les deux chargeurs à 12 fléchettes, les deux bande de poignets à 8 fléchettes, 80pcs munitions pour recharger le pistolet, et la conception du rangement sur le petit gilet tactique, vous permettent de rester lourdement armés lorsque vous êtes en mouvement, de maximiser votre puissance de feu et de répondre à tous vos besoins. Haute qualité: Les gilets tactiques et les bandes de poignetsont en nylon de huate qualité, très durables et faciles à laver. Les fléchettes sont faites de plastique spongieux doux et d’une tête arrondie de conception nouvelle, qui aident à amortir l'impact, non toxique et plus sûre dans les jeux. Adjustable et Cadeau parfait pour les enfants: Cet ensemble d'accessoires pour N-Strike Elite Series est un cadeau parfait pour les enfants qui aiment ce jeu. Grâce au velcro ajustable, le gilet convient à la plupart des enfants de plus de 5 ans. Clair et cool: Le masque tactique cool peut empêcher la poussière de pénétrer dans votre bouche ou votre nez et de cacher votre identité. Les lunettes de protection peuvent offrir une bonne protection pour vos yeux pendant le jeu. Équipement complet: Ce kit de veste tactique comprend: 2 x Gilet tactique, 2 x masque de tactique, 2 bandes de poignet à 8 pinces, 2 x lunettes de protection, 2 clips de rechargement rapide, 80 x fléchettes en mousse. Le kit de gilet tactique vous fournit une préparation complète pour tout jeu de combat.