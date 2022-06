Événement final de la saison 2 de Fortnite : dates, heures et comment regarder en direct en ligne

L’événement final de la saison 2 de Fortnite, appelé Collision / Impact, a lieu le samedi 4 juin 2022. Dans cette news, nous vous donnons toutes les informations pertinentes sur cet événement Fortnite unique : quand il commence, comment le regarder en direct, et plus encore. . Juste en dessous, nous vous laissons toutes les informations importantes sur cet événement de la saison 2 de Fortnite Chapter 3.

À quelle heure commence l’événement final de la saison 2 de Fortnite ?

Le dernier événement de la saison 2 du chapitre 3 de Fortnite aura lieu le samedi 4 juin 2022 à 22h00 CEST. Voici les dates et heures équivalentes dans les différents pays hispanophones :

France (péninsule et îles Baléares) : 22h00 le samedi 4 juin.

France (îles Canaries) : 21h00 le samedi 4 juin.

Argentine, Brésil, Chili et Uruguay : 15h00 le samedi 4 juin.

Bolivie, Cuba, République dominicaine et Venezuela : 14h00 le samedi 4 juin.

Equateur, Colombie, Mexique, Panama et Pérou : 13h00 le samedi 4 juin.

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua : 12h00 le samedi 4 juin.

Comme d’habitude, nous vous recommandons de vous connecter à Fortnite sur votre plateforme habituelle entre 30 et 60 minutes avant l’événement. Ceci afin d’éviter d’éventuels problèmes de connexion, ou de longues files d’attente qui pourraient nous empêcher de profiter de l’événement en direct.

Art officiel de l’événement final Collision à Fortnite

Pour vous connecter à Fortnite le 4 juin 2022 avant l’heure de l’événement (vérifiez les heures ci-dessus en fonction de votre pays), nous obtiendrons gratuitement l’écran de chargement All Ready for Launch et la musique Inevitable Impact.

Comment regarder en direct l’événement final de la saison 2 de Fortnite ?

Pour voir l’événement final de la saison 2 de Fortnite Chapter 3 en direct dans le jeu lui-même, nous devrons nous être connectés à Fortnite aux heures indiquées en fonction de notre région, puis choisir le mode de jeu correspondant. Cela nous mènera directement à l’événement. Si vous ne vous souciez pas des spoilers, dans cette news, nous compilons tout ce que nous savons avant l’événement.

Gardez à l’esprit que vous ne pourrez pas décaler l’événement en utilisant le mode Replay de Fortnite, donc la seule façon d’en profiter dans le jeu sera d’être présent à l’événement lui-même. Chez Netcost, nous diffuserons l’événement en direct sur YouTube afin que ceux d’entre vous qui ne peuvent pas entrer dans le jeu au bon moment puissent le suivre en détail.

La saison 2 du chapitre 3 de Fortnite touche à sa fin. Vous avez encore quelques heures pour monter de niveau et obtenir tout le contenu du Battle Pass. Dans notre guide, nous vous disons cela et bien plus encore.

Source : Epic Games, Fortnite Battle Royale, propre élaboration