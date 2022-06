Toute une meute de loups exterminée au poison dans le parc de Monte Sole : cinq spécimens tués

Une meute entière de loups a été tuée avec de la mort aux rats dans le parc de Monte Sole, ce qui, pour les experts, est une véritable atteinte à la biodiversité.

Au cœur du parc régional historique de Monte Sole, situé dans la région de Bologne, une meute entière de loups a été exterminée avec des appâts empoisonnés. Un acte barbare et impitoyable contre une espèce strictement protégée, qui joue un rôle extrêmement précieux dans le maintien de l’équilibre écologique. Le loup, en l’occurrence le loup gris des Apennins ou loup italien (Canis lupus italicus), une sous-espèce du loup gris présente dans notre pays, est en effet au sommet de la chaîne alimentaire et, contrôlant la prolifération d’ongulés tels que cerfs et sangliers, contient également les dommages potentiels aux forêts et aux cultures dus aux explosions démographiques.

La nouvelle du massacre, publiée par l’ANSA, a été révélée par le Dr Sandro Ceccoli, président de l’Autorité des parcs de l’Émilie orientale et par le responsable du domaine de l’environnement David Bianco. Les deux n’ont pas hésité à qualifier la mise à mort des cinq loups d' »écocide », une véritable atteinte à la précieuse biodiversité italienne. Tous les spécimens ont été identifiés près de la localité de Caprara, située en plein dans la zone protégée. Le premier loup a été aperçu – toujours mourant – par un randonneur à la mi-janvier ; Les carcasses des quatre autres ont également été retrouvées en deux semaines.

« Je pense que nous sommes confrontés à un bilan national négatif, dans le passé, il arrivait de trouver des loups morts d’empoisonnement, mais jamais une telle chose », a déclaré le Dr Bianco. « C’est un fait très grave, aussi parce qu’à Monte Sole il n’y a pas de moutons ou d’autres fermes, et les loups vivent en équilibre, sans créer de problèmes », a fait écho le président de l’Autorité des parcs. La référence est à des cas d’empoisonnement et de meurtres enregistrés dans d’autres régions d’Italie, où des prédations sur des animaux domestiques ont été détectées (même si le discours est très complexe et que des hybrides avec des chiens peuvent également être impliqués).

Les cinq loups ont été tués avec des appâts empoisonnés à base de rodenticides mortels – la mort aux rats – facilement achetés par n’importe qui, à savoir le Brodifacoum et la Bromadiolone. Les investigations, menées par le commandant de la police forestière Aldo Terzi, sont actuellement en cours mais identifier les responsables ne sera pas aisé. Les empoisonnements de ces magnifiques animaux, également victimes d’accidents de la route, sont de plus en plus nombreux et, comme l’a déclaré l’inspecteur Luca Catania, 600 boîtes de ces appâts ont été retrouvées dans la seule région de Bazzano. Un véritable plan criminel est donc en cours dans le but d’exterminer ces animaux.

En Italie, selon le dernier recensement de l’Institut supérieur pour la protection et la recherche de l’environnement (ISPRA), on estime qu’il y a en Italie 3 300 loups, dont 950 actifs dans les régions alpines et environ 2 400 autres « répartis le long du reste de la péninsule ». Les populations augmentent partout et c’est sans aucun doute une excellente nouvelle, étant donné que nous avons amené l’espèce au bord de l’extinction à cause de l’ignorance, de la cruauté et de la cupidité. À partir des années 70 du siècle dernier, grâce à l’introduction de règles de protection très strictes, les loups ont lentement recommencé à augmenter en nombre, jusqu’aux estimations actuelles encourageantes. Ces animaux ne sont pas du tout dangereux pour l’homme – il n’y a pas eu d’attaques en Italie depuis plus d’un siècle – et la coexistence pacifique avec ceux qui s’occupent du bétail est possible, en suivant strictement les mesures et les recommandations des experts. Tuer des loups est un acte criminel qui peut coûter 3 ans de prison.