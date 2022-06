Comment la variole du singe s’est propagée : les premières études suggèrent une transmission sexuelle

Variole des singes en Italie et en Europe

Quatre premières études consacrées aux épidémies de monkeypox publiées : les résultats montrent une transmission sexuelle plausible.

Lors de la dernière conférence de presse à Genève, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé que plus de 550 diagnostics de monkeypox ont été enregistrés dans le monde depuis les premières épidémies début mai. Des cas, appelés à augmenter, sont apparus dans une trentaine de pays où cette maladie infectieuse rare n’est pas endémique. En fait, elle est généralement confinée à l’Afrique de l’Ouest et centrale, avec des cas sporadiques retrouvés ailleurs généralement liés aux voyages (en 2003 une épidémie s’est déclarée aux USA suite à l’importation de rongeurs africains infectés). Parmi les pays impliqués dans la nouvelle « épidémie », il y a aussi l’Italie, où l’on dénombre à ce jour une vingtaine de cas positifs à l’agent pathogène, un virus à ADN du genre Orthopoxvirus appartenant à la famille des Poxviridae. On ne sait pas encore quelle est l’origine des foyers et si la source est univoque pour la grande majorité d’entre eux ; cependant, les chercheurs ont constaté que les hommes qui ont eu des rapports sexuels avec d’autres hommes sont impliqués dans la majorité des cas. Cela ne signifie nullement que les communautés homosexuelles / LGBT sont plus à risque de contagion ou que le monkeypox est une « maladie gay » ; comme le soulignent les experts, en effet, nous courons tous le même risque et les cas ne font que suggérer que la transmission sexuelle est l’une des voies privilégiées de contagion, totalement indépendante de l’orientation des personnes concernées.

Les quatre premières études consacrées aux nouvelles épidémies publiées dans la revue scientifique faisant autorité Eurosurveillance, qui rend compte au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), clarifient le tableau de la transmission. Les articles font référence à quatre pays différents : l’Australie, le Portugal, le Royaume-Uni et l’Italie. Quant au Royaume-Uni, les premières infections ont été diagnostiquées début mai, avec un cas lié à un voyage au Nigeria, où le monkeypox est normalement présent. Dans les jours suivants, cependant, des dizaines d’autres cas positifs sont apparus (86 au 25 mai), que des chercheurs dirigés par des épidémiologistes de l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) ont divisés en trois sections : 1 cas lié à un voyage en Afrique ; 3 cas familiaux ; 82 cas non liés aux deux autres groupes, mais liés à des rencontres sexuelles et à l’utilisation d’applications de rencontres, à la fois au Royaume-Uni et à l’étranger. Parmi eux, 66 hommes (83 %) ont déclaré avoir eu des relations sexuelles avec d’autres hommes.

Dans l’étude consacrée à l’Australie, menée par des scientifiques de l’hôpital Alfred et de l’université Monash de Melbourne, le cas d’un homme de 30 ans revenu en Australie depuis l’Europe, où il avait eu des relations sexuelles avec quatre hommes, a été décrit. Il a développé l’éruption cutanée typique du monkeypox, qui s’était propagée de la région génitale au tronc et, dans une moindre mesure, au visage et aux membres. De la fièvre et un malaise généralisé ont été signalés parmi d’autres symptômes. Dans l’étude consacrée à l’épidémie portugaise, des scientifiques de la Direction générale de la santé de Lisbonne ont trouvé 27 cas confirmés entre le 29 avril et le 23 mai 2022. Les cinq premiers patients se sont présentés le 3 mai au Centro Hospitalar Universitário de Lisboa – Infections sexuellement transmissibles centrales (IST); c’étaient tous des hommes qui avaient développé des lésions cutanées principalement dans la région génitale. « La courbe épidémique montre également différentes voies d’exposition, y compris la participation à des lieux spécifiques, par exemple les saunas utilisés pour les rencontres sexuelles, les voyages à l’étranger (Espagne, Royaume-Uni et Brésil) pendant la période d’incubation et les contacts avec des citoyens non portugais. Un seul cas était un contact d’un autre cas confirmé », écrivent des chercheurs dirigés par le professeur Mariana Pérez-Duke.

En ce qui concerne l’Italie, l’étude « Les caractéristiques épidémiologiques, cliniques et virologiques de quatre cas de monkeypox soutiennent la transmission par contact sexuel, Italie, mai 2022 » fait référence à quatre cas suivis par des scientifiques de l’Institut national des maladies infectieuses « Lazzaro Spallanzani » à Rome et l’unité des maladies infectieuses de l’hôpital San Donato d’Arezzo. « Tous les patients ont voyagé au cours des 2 premières semaines de mai 2022 : trois patients ont participé à un événement de masse sur l’île de Gran Canaria et un a voyagé pour le travail du sexe. Pendant le voyage, ils ont eu des relations sexuelles sans préservatif avec plusieurs partenaires masculins », écrivent les auteurs de l’étude. Les quatre études soulignent à quel point la transmission sexuelle est un catalyseur plausible d’infections, mais comme indiqué, ni l’origine des épidémies ni un point de contact potentiel entre tous les cas ne sont encore connus. En Italie, il existe actuellement une vingtaine de diagnostics et ils ne concernent que les hommes. Les études ont également révélé que le virus isolé en Europe appartient à la souche ouest-africaine, généralement plus douce que la souche agressive d’Afrique centrale.