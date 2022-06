Voici combien de téléchargements quotidiens il faut pour atteindre la première place dans l’App Store et Google Play

En bref : grâce au dernier rapport de la société d’analyse Sensor Tower, les développeurs qui cherchent à placer leurs applications au premier rang d’une boutique d’applications mobiles ont désormais une assez bonne idée du nombre de téléchargements nécessaires.

Il faut maintenant environ 156 000 téléchargements chaque jour pour obtenir une application iPhone gratuite et non ludique à la première place de l’App Store aux États-Unis. En 2019, il n’a fallu en moyenne que 114 000 téléchargements quotidiens pour atteindre le même objectif.

Les jeux iPhone commandaient plus de téléchargements que les applications générales, mais cela a depuis changé. Depuis le début de l’année, il ne faut que 93 000 téléchargements quotidiens pour qu’un jeu atteigne la première place aux États-Unis. En 2019, un développeur aurait besoin d’environ 171 000 téléchargements pour atterrir au sommet de la montagne.

Sur Google Play, les applications non liées aux jeux nécessitent 56 000 téléchargements quotidiens pour atteindre la première place, contre environ 83 000 en 2019. Les jeux Android en lice pour la première place n’ont besoin que de 37 000 téléchargements quotidiens pour atteindre la pole position. Il y a trois ans, un jeu Android nécessitait environ 114 000 téléchargements pour atteindre le haut du podium.

Entrer dans le top 10 de l’App Store américain et de Google Play est encore plus facile. Une application iPhone non liée au jeu n’a besoin que de 52 000 téléchargements quotidiens pour figurer sur la liste et un jeu n’a besoin que de 26 000 téléchargements. Une application Android non destinée aux jeux doit atteindre 29 000 téléchargements quotidiens pour figurer dans le top 10, tandis que les jeux ne nécessitent que 16 000 téléchargements quotidiens pour prendre la 10e position.