Une bière ou un verre de vin peut faire vieillir le cerveau de 2 ans

Les chercheurs de l’Université de Pennsylvanie l’ont bien compris en observant certains changements dans le cerveau associés à la consommation moyenne d’alcool par jour.

Boire de l’alcool est mauvais pour vous. Même avec modération, vous risquez de trouver votre cerveau plus petit que la normale, même chez les consommateurs légers d’alcool. C’est ce qui ressort d’une nouvelle étude publiée dans la revue Communication Nature qui présente les résultats d’une recherche menée sur plus de 36 000 adultes. Selon les chercheurs, il existe une association entre la consommation d’alcool et la réduction du volume cérébral qui survient même avec un taux d’alcool moyen – moins d’une unité d’alcool par jour (l’équivalent d’une demi-bière) – à l’augmentation dans chaque unité alcoolique supplémentaire. Les chercheurs ont précisé, par exemple, que dans la cinquantaine, la consommation moyenne qui passe d’une unité alcoolique d’alcool (environ une demi-bière) par jour à deux unités (une pinte de bière ou un verre de vin), est associée à des troubles cérébraux équivaut à deux ans de vieillissement. Le passage de deux à trois unités alcooliques, au même âge, correspond à un vieillissement d’environ trois ans et demi.

L’analyse, menée par une équipe de l’Université de Pennsylvanie, a révélé qu’une consommation d’alcool légère à modérée est associée à des réductions du volume cérébral global, et que l’association est plus forte plus le niveau de consommation d’alcool est élevé. « Le fait que nous ayons un si grand échantillon nous permet de trouver des modèles subtils, même entre boire l’équivalent d’une demi-bière et une bière par jour – a déclaré Gideon Nave, co-auteur correspondant de l’étude et membre du corps professoral de la Penn’s Wharton School. Passer de zéro à une unité d’alcool ne faisait pas beaucoup de différence dans le volume cérébral, mais passer d’une à deux ou deux ou trois unités par jour était associé à des réductions de matière grise et blanche « .

« Ce n’est pas linéaire – a indiqué le correspondant co-auteur Remi Daviet, maintenant à l’Université du Wisconsin-Madison -. Pire plus vous buvez« . Même en supprimant les données des gros buveurs, les associations sont restées, ont expliqué les scientifiques qui, pour donner une idée de l’impact, ont également comparé les données avec les réductions de la taille du cerveau liées à la consommation d’alcool avec celles qui surviennent avec l’âge.

Sur la base de leur modélisation, chaque unité supplémentaire d’alcool consommée chaque jour se traduisait par un effet de vieillissement plus important dans le cerveau. Alors que le passage de zéro à une moyenne quotidienne d’une unité d’alcool était associé à l’équivalent d’un an et demi de vieillissement, la différence entre zéro et quatre verres était supérieure à 10 ans de vieillissement.