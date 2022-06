Sécurité de poche avec Bosch spexor

Avec Bosch spexor, vous mettez la sécurité dans votre poche. L’assistant de sécurité mobile est compact, sans fil et, à 12 centimètres de hauteur, plus petit qu’un haut-parleur Bluetooth. Que ce soit dans la voiture ou dans le mobil-home, que ce soit à la maison, dans l’appartement de vacances ou dans l’abri de jardin – vous décidez où vous voulez utiliser spexor. Grâce à un grand nombre de capteurs différents, spexor sert de système de détection d’effraction, mesure la qualité et la température de l’air et peut même vous avertir des risques d’incendie imminents.

Assistant de sécurité Bosch spexor : Ces fonctions sont à bord

Détection d’intrusion : Grâce à Bosch spexor, vous pouvez vous passer de l’installation fastidieuse d’un système d’alarme fixe. L’assistant de sécurité flexible peut surveiller une zone d’au moins cinq mètres, il est donc idéal pour la zone d’entrée de l’appartement ou d’un véhicule, par exemple. Grâce à la combinaison de différents capteurs, spexor est plus fiable qu’un détecteur de mouvement pur et minimise également la probabilité d’une fausse alarme grâce à des algorithmes intelligents. Selon la configuration, spexor déclenche une alarme acoustique ou vous avertit silencieusement sur votre smartphone.

De nombreux réglages du Bosch Spexor peuvent être effectués via l’application

Mesure de la qualité de l’air : spexor analyse la qualité de l’air environnant toutes les 30 secondes et détecte par exemple les COV, composés organiques volatils pouvant nuire à la santé. Dès que les capteurs mesurent des valeurs critiques, vous serez informé par signal LED et notification par smartphone.

Alarme de température : Le dispositif d’alarme mobile multi-capteurs vous avertit si la température ambiante sur le site d’installation du spexor tombe en dessous ou dépasse une valeur que vous spécifiez. Par exemple, vous pouvez sauver vos plantes de l’abri de jardin des brûlures de congélation ou vous n’avez pas à vous inquiéter si votre animal de compagnie vous attend dans le camping-car.

Détection de gaz de combustion : le spécialiste des capteurs Bosch a installé un capteur de gaz de haute précision dans le spexor, qui détecte même les plus petits composants de gaz de combustion dans l’air ambiant et peut ainsi identifier à un stade précoce les risques d’incendie possibles. Si le capteur détecte un changement soudain et drastique de l’air ambiant, qui indique un incendie, une alarme se déclenche. *

Qualité de l’air extérieur : spexor et l’application smartphone associée vous indiquent le niveau actuel de pollution de l’air extérieur de votre région. L’appareil donne des conseils pour ventiler ou laisser les fenêtres fermées en raison de la pollution de l’air. La charge de pollen dans la zone est également affichée *.

Que ce soit dans le camping-car, dans la remise ou dans le salon : Bosch Spexor reconnaît les dangers et avertit

Bosch spexor valorise la protection des données

Avec une carte eSIM, le spexor Bosch peut être utilisé partout où la réception WiFi ou de téléphonie mobile est disponible. Une connexion électrique n’est pas nécessaire en permanence, une batterie puissante a été intégrée à l’appareil. La confidentialité est également une priorité absolue : les caméras et les microphones ne sont pas à bord, toutes les données sont stockées sur des serveurs Bosch en Allemagne conformément aux directives de l’UE. La carte e-SIM et la connexion au téléphone mobile sont gratuites la première année d’utilisation, à partir de la deuxième année des frais de 11,99 euros par an s’appliquent.

Comment devenir testeur pour l’assistant de sécurité Bosch spexor

Netcost-security.fr et Bosch attribuent un total de cinq spexors Bosch aux testeurs. Postulez au plus tard le 8 juin 2022, 20h00 avec un commentaire sous cet article de blog et dites-nous où vous souhaitez utiliser l’appareil. En semaine 23, notre fée chanceuse tire les testeurs et les prévient. Si vous êtes sélectionné en tant que testeur et que vous créez ensuite un rapport de test pour la page de détail du produit pour nous dans un certain délai, vous pouvez conserver le produit par la suite.

Nous souhaitons bonne chance !

Conditions de participation

*La détection des gaz d’incendie, la mesure de l’air extérieur et le nombre de pollens ne peuvent être utilisés qu’après une période de test de 14 jours moyennant des frais annuels supplémentaires.

