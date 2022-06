Vivre dans des super gratte-ciel et des mégastructures peut influencer la perception du temps

Plus que le temps mesuré, ce qui change, c’est la perception du temps psychologique, influencé par la lumière du soleil.

Vivre dans des immeubles de grande hauteur et des mégastructures a des effets particuliers sur l’esprit et peut altérer la perception du temps, qui semble s’écouler différemment lorsque vous êtes en hauteur. C’est en partie parce que la gravité déforme l’espace-temps, donc plus vous vous rapprochez d’un objet lourd, plus le temps passe lentement. Si nous devions calculer ce retard en nous basant sur le Burj Khalifa de Dubaï, le plus haut bâtiment du monde (828 mètres) et son penthouse le plus haut, qui se trouve à un demi-kilomètre du sol, nous vivrions dans le grenier pendant 70 ans sans jamais descendre vieillirait environ 0,08 seconde. Pas vraiment un grand changement. Plus que sur le temps mesuré, c’est la perception du temps psychologique qui change. Et tout tourne autour du soleil.

Vivre plus haut nous donne une vision plus large de la Terre, étendant l’horizon de quelques kilomètres à 80 kilomètres si nous vivions dans le grenier le plus élevé. Cela signifie plusieurs minutes de soleil supplémentaire chaque jour. Le soleil se lève plus tôt et se couche plus tard.

Comme rapporté le Interne du milieu des affaires, dans le livre Supertall, l’architecte Stefan Al explique comment la modeste différence d’ensoleillement, dans le grand schéma des choses, a un impact important. Par exemple, les personnes vivant aux étages supérieurs doivent attendre plus longtemps avant de pouvoir rompre leur jeûne pendant le mois de Ramadan.

L’impact du soleil et de la lumière solaire sur le traitement du temps dans notre vie quotidienne a longtemps été étudié par les chercheurs. Il existe de nombreuses études qui ont examiné les effets de la réduction de la lumière du jour dans les endroits aux latitudes les plus élevées de notre planète et comment cela affecte psychologiquement les humains. Certaines expériences ont été menées avec des personnes laissées seules sans montres, et 15 personnes ont passé 40 jours dans une grotte l’année dernière. Quand ils sont sortis, à la fin de l’expérience, ils pensaient être là depuis 30 jours. Le temps est vraiment relatif.