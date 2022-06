La plus grande plante du monde est un jonc de mer qui vit en Australie

Les scientifiques pensent qu’à partir d’une seule algue vieille de 4 500 ans, la plante pourrait s’être propagée sur 200 kilomètres carrés du fond marin, quelque 20 000 terrains de football.

La plus grande plante sur Terre vit au large de l’Australie, quelque part dans ce qui est maintenant connu sous le nom de Shark Bay sur la côte ouest, et on pense qu’elle est la plus grande de la planète, couvrant une superficie d’environ 200 km2, près de 20 000 terrains de football, le long de la côtes sud de l’Australie. L’espèce, une Posidonia australisÉgalement connue sous le nom d’herbe à ruban ou d’algue australienne, elle s’étend comme une grande prairie sous-marine, offrant un habitat à un large éventail d’espèces, notamment des tortues, des dauphins, des crabes et des poissons.

La plus grande plante sur terre

Lorsque les scientifiques ont commencé à rechercher des différences génétiques dans les échantillons d’herbe à ruban prélevés dans la baie australienne, ils ont observé qu’il n’y avait plus de spécimens de Posidonia australis, mais d’une seule plante. Chercheur et premier auteur de l’étude, Jane Edgeloe de l’Université d’Australie occidentale (UWA) a déclaré qu’environ 18 000 marqueurs génétiques ont été examinés pour la variation de l’espèce afin de vérifier cela. Ce que les chercheurs ont trouvé à la place, c’est que la même plante s’est propagée « en utilisant des rhizomes de la même manière qu’une pelouse peut se propager – a expliqué Edgeloe -. Les 200 km2 actuels de pelouse en ruban semblent s’être développés à partir d’une seule plante colonisatrice« .

Les conditions de Shark Bay sont difficiles. La plante a trouvé un moyen de survivre dans des zones où la salinité est deux fois supérieure à celle des autres parties de la baie et peut prospérer dans des eaux froides jusqu’à 15 ° C et se réchauffer jusqu’à 30 ° C. La taille de l’herbe rubanée de Shark Bay est d’environ 20 000 acres, ce qui la rend beaucoup plus grande qu’une forêt de trembles dans l’Utah, souvent désignée comme la plus grande plante du monde, couvrant 43 acres.

Le Dr Elizabeth Sinclair, co-auteur de la recherche à l’UWA, a déclaré qu’elle n’avait pas donné de surnom à la plante et que les échantillons originaux avaient été extraits de la pelouse d’herbes marines, qui s’est étendue sur des espaces immenses et denses, qui, dans certaines régions, se sont étendus aussi loin comme l’œil peut le voir. Les rubans de la plante ne mesurent que 10 cm de long à certains endroits mais jusqu’à un mètre à d’autres. Les rhizomes de l’herbe à ruban peuvent pousser jusqu’à 35 cm par an, et en utilisant cette vitesse, les auteurs de la recherche – publiée dans Actes de la Royal Society B – ils estiment que la plante a mis au moins 4 500 ans pour s’étendre jusqu’à ce point.