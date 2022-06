Comment révoquer l’accès à vos données personnelles après utilisation "Se connecter avec" Apple, Google et Facebook

Vous les avez vus se faire concurrence sur des sites Web qui vous obligent à vous connecter. « Connectez-vous avec Google ». Non. « Connectez-vous avec Facebook. » Non. « Se connecter avec Apple. » Les trois grandes entreprises technologiques offrent ce moyen simple et rapide de s’inscrire et de se connecter à des sites Web. Ils se répandent également dans de nombreuses applications.

Bien qu’ils soient faciles et pratiques à utiliser, ces boutons autorisent les sites Web et les applications à accéder à certaines informations de vos comptes Google et Facebook. Les données personnelles varient mais peuvent inclure votre nom d’utilisateur, votre adresse e-mail, votre vrai nom, votre numéro de téléphone et vos listes d’amis.

Le bouton Se connecter avec Apple est un oiseau légèrement différent dans la mesure où vous avez plus de contrôle sur vos données. Apple n’accorde l’accès qu’à votre nom et à votre adresse e-mail, mais vous avez la possibilité d’utiliser un alias pour l’un ou l’autre. Apple affirme également qu’il ne suit pas votre utilisation, contrairement à Facebook et Google.

Quelle que soit la plate-forme, il peut arriver que vous ne souhaitiez plus autoriser l’accès aux sites et aux applications. Par exemple, un site Web auquel vous vous êtes connecté une seule fois juste pour lire un article ou une application que vous n’avez pas utilisée depuis très longtemps. Ils ont toujours accès à vos données sur chaque service, même si vous les modifiez.

Heureusement, vous pouvez facilement voir quels sites sont autorisés à accéder à vos informations et pouvez révoquer ces autorisations quand vous le souhaitez. Ici, nous décomposerons le processus pour chaque plate-forme – Facebook, Google et Apple – car les paramètres de contrôle des autorisations peuvent être une corvée à trouver.

Facebook

Pour révoquer les autorisations d’authentification sur Facebook, connectez-vous à votre compte, puis cliquez sur votre photo de profil en haut de la barre latérale gauche. « Sélectionnez Paramètres et confidentialité » > « Paramètres ».

Faites défiler vers le bas et cliquez sur « Applications et sites Web ».

Dans cette section, vous trouverez des informations sur la manière dont vos données sont partagées et sur les applications ou les sites Web qui y ont accès. Pour chaque entité de la liste, vous pouvez cliquer sur le bouton « Supprimer », et elle ne pourra plus voir aucune de vos données Facebook.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton « Afficher et modifier » pour voir les informations spécifiques auxquelles le site Web peut accéder et révoquer les autorisations individuellement lorsque cela est autorisé.

Spotify nécessite l’accès à votre nom et à votre photo de profil. Il voit également éventuellement votre adresse e-mail, votre anniversaire, votre sexe et votre liste d’amis.

Vous pouvez supprimer les autorisations de n’importe lequel d’entre eux. Cependant, cela pourrait affecter certaines fonctionnalités de Spotify. Par exemple, il utilise votre liste d’amis pour vous mettre en contact avec d’autres personnes que vous connaissez qui utilisent Spotify pour le partage de listes de lecture, etc.

Ainsi, la plupart du temps, il est préférable de supprimer l’intégralité de l’entrée ou de la laisser telle quelle, mais vous pouvez l’expérimenter pour voir quelles données vous pouvez refuser en toute sécurité. Vous pouvez toujours revenir en arrière et l’activer à nouveau.

Google

Les autorisations d’authentification de Google se trouvent également dans les paramètres de votre compte. Pour y accéder, rendez-vous sur la page d’accueil de Google. Cliquez sur « Connexion » dans le coin supérieur droit et connectez-vous au compte que vous souhaitez modifier.

Il vous ramènera à la page d’accueil avec le bouton de connexion remplacé par votre photo de profil. Cliquez dessus, puis sélectionnez « Gérer votre compte Google ».

Sur la page suivante, sélectionnez « Sécurité » dans la barre latérale de gauche, puis faites défiler jusqu’à la section qui dit « Connexion à d’autres sites ». En dessous, cliquez sur « Connexion avec Google ».

Comme Facebook, toutes les applications et sites Web utilisant votre profil Google pour l’authentification sont affichés. Cliquer sur une entrée de la liste affiche les données auxquelles chaque site peut accéder. Cependant, vous ne pouvez pas supprimer des autorisations individuelles.

Vous ne pouvez révoquer entièrement les autorisations qu’avec le bouton « Supprimer l’accès ». Si vous supprimez une entrée, cette application ne pourra pas accéder à vos données jusqu’à ce que vous utilisiez à nouveau le bouton Se connecter avec Google.

Fait intéressant, un Switch juste au-dessus de la liste indique qu’il active/désactive les invites de connexion avec Google. Cependant, il semble ne rien faire. Nous l’avons testé et avons constaté que les invites fonctionnent toujours. Si vous avez un meilleur aperçu de ce Switch, faites-nous savoir ce qu’il fait dans les commentaires.

Apple

Nous avons gardé Apple pour la fin car il existe plusieurs façons d’accomplir la même tâche en fonction de votre appareil.

les fenêtres

Si vous êtes sur un PC Windows, rendez-vous sur le site Web Apple ID et connectez-vous. Dans la section « Connexion et sécurité », qui devrait apparaître par défaut, cliquez sur « Connexion avec Apple ».

Vous trouverez ici une liste d’applications ayant accès à vos données. Comme les autres, cliquer sur une entrée vous montre quelles informations l’application ou le site Web peut voir. Au bas des détails se trouve un bouton pour arrêter d’utiliser Se connecter avec Apple pour ce site.

Comme mentionné précédemment, l’authentification en un clic d’Apple peut masquer votre vrai nom et votre adresse e-mail à l’aide d’un alias qui est transmis à votre compte habituel. Vous verrez ceux listés ici. Lorsque vous révoquez l’autorisation, utiliser à nouveau le bouton générera un e-mail d’alias différent. Il n’est donc pas nécessaire de retenir ces informations.

Appareils Apple

Contrairement à Windows, les appareils Apple disposent de paramètres natifs pour contrôler l’authentification rapide.

Pour les Mac, cliquez sur Apple dans la barre de menus > Préférences système > Identifiant Apple > Mot de passe et sécurité.

Au bas de cette section se trouve « Applications utilisant l’identifiant Apple ». Cliquez sur le bouton Modifier et une nouvelle fenêtre apparaîtra affichant la même liste et les mêmes options que vous trouverez sur le site Web Apple ID.

Si vous utilisez un iPhone, iPad, iPod Touch ou Apple Watch, ouvrez l’application Paramètres et appuyez sur votre nom. Sur l’écran suivant, sélectionnez « Mot de passe et sécurité », puis « Applications utilisant l’identifiant Apple ».

Cela vous amènera à la liste des applications avec des autorisations. Le processus est le même qu’avant; cliquez sur le site Web en question et sélectionnez Arrêter d’utiliser l’identifiant Apple.

Il convient de noter que ces boutons de connexion fonctionnent de la même manière à chaque fois, quelle que soit la plate-forme. L’utilisation de l’authentification en un clic accordera toujours l’accès à vos données sur ce service, même si vous l’avez précédemment révoqué. Cela n’est donc utile que si vous ne souhaitez plus jamais utiliser le site ou l’application ou si vous souhaitez vous connecter en utilisant la méthode traditionnelle.