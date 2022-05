Une mère a eu des jumeaux miraculeux en tombant enceinte alors qu’elle était déjà enceinte

L’étrange cas de Cara Winhold, 30 ans, qui a eu des jumeaux conçus à une semaine d’intervalle.

Une Texane, Cara Winhold, 30 ans, a eu des jumeaux et est tombée enceinte alors qu’elle était déjà enceinte. Le phénomène incroyablement rare qui s’appelle la superfétation et consiste en la conception de deux jumeaux non identiques à deux moments différents. Le cas de Cara remonte à mars 2021, lorsqu’après trois fausses couches, la femme a découvert qu’elle attendait deux enfants, conçus une semaine après l’autre. « » expliqua la femme.

Cara a découvert qu’elle était enceinte en mars 2021 et, ravie de la nouvelle, est allée passer une échographie de cinq semaines au cours de laquelle le médecin lui a dit qu’elle attendait un bébé. Mais quand Cara est allée deux semaines plus tard pour une échographie à sept semaines, il y avait deux fœtus. « J’ai fondu en larmes et j’ai pleuré. J’étais submergé, confus, mais très heureux. Mon mari Blake était sous le chocdit Cara.

Le petit Colson Winhold et son petit frère Cayden sont nés à 4 heures du matin le 25 octobre 2021, à seulement six minutes de là. Cependant, depuis qu’ils ont été conçus à une semaine d’intervalle, ils ont toujours été de tailles différentes.

Le phénomène de superfétation

La superfétation, en particulier, est le phénomène physiologique par lequel, après la fécondation d’un ovule et la formation consécutive d’un fœtus à l’intérieur de l’utérus, la fécondation d’un deuxième œuf se produit exceptionnellement, qui atteint rarement l’état fœtal, mais que s’il passe ce phase elle évolue régulièrement vers une grossesse gémellaire qui se termine par un accouchement où l’un des deux nouveau-nés est prématuré ou en tout cas moins robuste que l’autre.

« Lors du premier scan, il y avait un sac avec un bébé, puis quand je suis revenue, il y avait un très petit sac dans le coin qui contenait un autre bébé – Clara a rappelé – . Colson était plus développé, tandis que Cayden était comme un point. Je crois à 100% que c’était un miracle pour tout ce qui s’est passé pendant la grossesse ».