L’application Surface a maintenant de meilleures notifications

Microsoft a mis à jour l’application Surface sur Windows 11 et Windows 10 avec plusieurs modifications. L’élément le plus important est le changement dans les notifications Windows. En plus de cela, il inclut également des améliorations du clavier, des souris, de l’égaliseur audio et de l’expérience de volume du casque. Au-delà de cela, vous n’obtenez aucun autre changement. La dernière version de l’application est 61.5058.139.0.

L’application Surface reçoit une mise à jour intéressante

Comme toujours, voici le journal des modifications officiel de la dernière mise à jour de l’application Surface. Si nous découvrons d’autres nouvelles supplémentaires, nous serons attentifs à vous en informer.

Des notifications pour les mises à jour Windows ont été ajoutées

Expérience améliorée pour les claviers et souris Surface

Améliorations du volume de l’égaliseur audio et du casque

Qualité et stabilité améliorées

Au début du mois dernier, Microsoft a mis à jour l’application Surface avec une expérience améliorée pour une charge intelligente, des améliorations de la qualité et de la stabilité. Par rapport à la mise à jour précédente, la dernière ajoute peut-être des changements plus notables.

Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, l’application Surface est préinstallée avec tous les appareils Surface. L’application contient des informations utiles telles que la garantie de l’appareil, le numéro de modèle et d’autres détails importants.

Si vous avez une Surface, vous pouvez accéder au Microsoft Store et voir si la mise à jour est disponible pour vous. Il est également possible qu’il ait été mis à jour en arrière-plan à votre insu. Dans ce cas, assurez-vous que l’application exécute la dernière version, 61.5058.139.0.

