La NASA capture l’éruption du « Sharkano », le volcan sous-marin habité par des requins

Grâce au satellite Landsat-9, la Nasa a immortalisé l’éruption du Kavachi, le volcan sous-marin surnommé « Sharkano » car peuplé de requins.

L’éruption du volcan sous-marin Kavachi. Crédit : NASA

Au large de Guadalcanal, la plus grande île de l’archipel des Îles Salomon, se trouve le spectaculaire Kavachi, considéré par les experts comme l’un des volcans sous-marins les plus actifs au cœur du sud-ouest de l’océan Pacifique. Les scientifiques l’ont surnommé en plaisantant « Sharkano », un nom qui dérive de la fusion des termes requin (requin) et volcan (volcan), du fait que, lors d’une expédition scientifique en 2015, des biologistes marins ont identifié deux espèces de requins. La découverte a été accueillie avec un certain étonnement par la communauté d’experts, précisément à la lumière des conditions extrêmes que ces poissons et autres organismes trouvés ont dû endurer pour survivre. Depuis octobre de l’année dernière, le Kavachi s’est réveillé en donnant vie à une intense activité éruptive ; l’espoir est que les animaux qui vivaient dans le cratère ont eu le temps de se déplacer.

La première éruption du volcan connue des scientifiques remonte à 1939, mais depuis lors, il a été activé à maintes reprises, avec des phénomènes importants également enregistrés à une époque très récente, par exemple en 2007 et 2014. Le dernier « réveil », comme indiqué , a commencé à l’automne 2021, avec des conséquences très évidentes encore aujourd’hui. Sous la surface de l’océan, en effet, grâce aux images satellites, il est possible d’observer la libération d’un panache d’eau plus chaude et plus acide, mélangée à du soufre, de la roche volcanique et d’autres particules projetées du cœur de la Terre, comme spécifié par l’Observatoire de la Terre de la NASA. L’événement a été immortalisé le 14 mai par l’instrument Operational Land Imager-2 (OLI-2) installé sur le satellite Landsat-9, un satellite d’observation de la Terre lancé le 27 septembre 2021 et opéré en collaboration entre la NASA et l’United States Geological Survey. (USGS).

Le sommet de Kavachi est situé à vingt mètres sous la surface du Pacifique, tandis que la base est à 1,2 kilomètre de profondeur. Juste à l’intérieur du cratère, lors d’une expédition menée par The Oceanography Society, des chercheurs ont découvert des colonies de deux espèces de requins, le requin marteau halicorne (Scalloped hammerhead shark) et le requin soyeux (Carcharhinus falciformis). Le premier est classé comme étant en danger critique d’extinction (code CR) par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), tandis que le second est défini comme « proche de la menace ». Comme tous les requins, ce sont des animaux à protéger vigoureusement et le fait que les colonies se trouvaient dans un environnement aussi difficile intéressait particulièrement les biologistes. Ce n’est pas un hasard si dans l’étude « Exploring the » Sharkano « : Biogeochemical Observations of the Kavachi Submarine Volcano (Solomon Islands) » les chercheurs ont souligné que la découverte de ces animaux soulève « de nouvelles questions sur l’écologie des volcans sous-marins actifs et sur les milieux extrêmes dans lesquels vivent les grands animaux marins ».

La nouvelle prise de vue de Landsat-9 a incité les scientifiques de la NASA à plaisanter à nouveau sur le néologisme de Kavachi : « Vous avez entendu parler de Sharknado, préparez-vous maintenant pour Sharkcano », ont-ils tweeté, avec une référence claire à la série de films trash dans laquelle au centre de l’intrigue il y a des tornades d’où pleuvent des requins (Sharknado, en fait). L’espoir est que le déclenchement de l’activité éruptive récente et intense n’ait pas été trop soudain et violent, permettant aux requins et autres animaux en voie de disparition de s’éloigner du cratère.