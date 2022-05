Ressentez la force avec ce téléviseur LG C2 OLED sur le thème de Star Wars

En bref : le successeur de LG à notre téléviseur préféré qui se double d’un (gros) moniteur PC, le LG C1, s’annonce déjà comme un digne successeur. Mais si vous êtes intéressé par l’achat d’un LG C2 et que vous voulez vraiment laisser voler votre drapeau geek, jetez un coup d’œil à cet OLED de 65 pouces sur le thème de Star Wars.

Saisir l’ensemble ne sera pas aussi facile que de tirer sur des rats womp dans Beggar’s Canyon. Il n’y en a que 501 en cours de fabrication, un hommage à la 501e Légion, la légion d’élite des stormtroopers surnommée Vader’s Fist.

Quelques éléments donnent à ce LG C2 ses lettres de noblesse Star Wars. Il y a l’excellent emballage, qui est une boîte que vous ne voulez certainement pas jeter ; le son distinctif de la respiration de Vader lorsque l’appareil est allumé ; l’insigne de l’Empire Galactique gravé au dos ; et le logo Star Wars sur la télécommande Magic, qui a un design de style sabre laser avec un éclairage d’accentuation rouge. Même le curseur à l’écran qu’il contrôle ressemble à l’arme traditionnelle d’un Jedi.

Mais ce n’est pas tout. Le thème Star Wars s’étend au mode Galerie du téléviseur. Conçu pour montrer des œuvres d’art ou vos photographies, le long métrage présentera deux collections d’images de Star Wars, y compris des conceptions conceptuelles, des storyboards, des illustrations, des affiches de films numérisées, des scènes essentielles des films et des œuvres d’art.

Le LG G2 standard de 65 pouces offre une multitude de caractéristiques de pointe : un panneau 4K OLED Evo, G-Sync, prise en charge de GeForce Now, Dolby Vision et HDR10, de nombreux ports HDMI 2.1, et plus encore. Le modèle de 65 pouces se vend 2 299 $, vous pouvez donc vous attendre à ce que la version Star Wars numérotée en édition limitée coûte beaucoup plus cher à son arrivée aux États-Unis. Aucun mot encore sur quand cela pourrait être.

Si vous vous trouvez à Anaheim, en Californie, d’ici le 29 mai, vous pourrez voir la télévision à la convention Star Wars Celebration.

Découvrez notre avis sur le LG C1 ici.