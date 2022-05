Parce qu’il faut sérieusement s’inquiéter des canicules de ces jours

Le changement climatique a considérablement augmenté l’intensité et la fréquence de ces phénomènes météorologiques extrêmes, les rendant jusqu’aux heures centrales plus probables dans différentes régions de la Terre.

Des températures record en Inde et au Pakistan aux fortes chaleurs en Europe, avec des températures typiquement estivales également en Italie, où nous sommes aux prises avec un mois de mai qui ne peut être que l’anticipation d’un été chaud : nous n’avons pas encore atteint le point où chaque événement extrême a une empreinte humaine détectable, mais nous nous en rapprochons, comme le montrent un nombre croissant d’études qui contribuent à fournir des preuves scientifiques sur la relation de cause à effet entre le changement climatique et les vagues de chaleur extrêmes. Une nouvelle analyse, en particulier, montre que le changement climatique causé par les émissions anthropiques de gaz à effet de serre a considérablement augmenté la fréquence et l’intensité de ces événements météorologiques extrêmes, les rendant jusqu’à cent fois plus probables dans différentes régions de la planète.

L’étude, coordonnée par des climatologues du Met Office, le service météorologique national du Royaume-Uni, rappelle brutalement à quel point le réchauffement climatique a de graves conséquences sur la terre, sur la santé des gens, sur les activités économiques et sur l’environnement en général. En d’autres termes, si nous n’obtenons pas une réduction drastique des émissions de carbone d’ici 2030 et n’atteignons pas le zéro net d’ici 2050, une chaleur record atteindra chaque année d’ici la fin du siècle, selon les scientifiques. A l’inverse, sans changement climatique, des températures aussi extrêmes que celles connues ces dernières semaines sur le sous-continent asiatique se produiraient une fois tous les 312 ans. « Les vagues de chaleur ont toujours été une caractéristique du climat pré-mousson sub-asiatique en avril et mai – a déclaré le Dr Nikos Christidis du Met Office, qui a dirigé l’équipe de recherche -. Cependant, notre étude montre que le changement climatique affecte l’intensité thermique de ces vagues, rendant les températures extrêmes 100 fois plus probables.« .

L’analyse est basée sur la vague de chaleur qui a frappé le nord-ouest de l’Inde et le Pakistan d’avril à mai 2010, lorsque la région avait la température moyenne combinée la plus élevée depuis 1900, estimant dans quelle mesure le changement climatique a rendu ce type d’événement plus probable. Cette « étude d’attribution » consiste à effectuer des simulations informatiques qui comparent la fréquence à laquelle un événement météorologique est susceptible de se produire dans deux scénarios : le premier modélise le climat tel qu’il est aujourd’hui, tandis que l’autre un climat dans lequel les gaz à effet de serre provenant de l’activité humaine et d’autres les facteurs qui déterminent le changement climatique sont supprimés. Ces scénarios sont élaborés à travers 14 modèles climatiques différents, produisant des dizaines de simulations qui sont comparées pour comprendre comment le changement climatique a modifié la probabilité qu’un événement se produise.

L’approche a montré un lien clair entre le réchauffement climatique et les conditions météorologiques extrêmes, indiquant que si le changement climatique suit les prévisions du Met Office, l’Inde et le Pakistan peuvent s’attendre à des températures extrêmes pratiquement chaque année d’ici la fin du siècle.