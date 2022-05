Sur Mars a découvert une ouverture qui ressemble à un portail extraterrestre

La formation mystérieuse a été photographiée par le rover Curiosity de la NASA le 7 mai dans une structure géologique connue sous le nom de Greenheugh Frontone.

Image en couleur d’une formation rocheuse en forme de porte / NASA

L’une des images les plus récentes envoyées par le rover Curiosity de la NASA a révélé la présence sur Mars d’une structure mystérieuse qui ressemble à une porte parfaitement taillée dans les roches de la planète rouge. Sa symétrie semble suggérer qu’il ne s’agit pas d’une formation naturelle, laissant croire à plus d’un qu’il s’agit d’une sorte de portail extraterrestre, ou de l’entrée d’une petite planque pour les Martiens.

La photo a été prise le 7 mai dans une structure géologique connue sous le nom de Greenheugh Frontone, une pente martienne recouverte de grès pierreux au pied du mont Sharp, que Curioosity escalade depuis 2014. En cours de route, le rover de la NASA étudie les plusieurs couches sédimentaires, aidant les scientifiques à comprendre si et comment une forme de vie microscopique a pu vivre sur l’ancienne Mars.

La structure qui ressemble à une porte extraterrestre

L’image a été partagée par un utilisateur de Redditdans un post populaire qui prétend qu’une formation sur Mars semble être un portail, avec un mur à proximité qui semble artificiel.

NOUVEAU : 2022-05-07 Une formation sur Mars qui semble être un portail et un mur à proximité qui semble artificiel. Crédits image : NASA / JPL-Caltech. Mars Rover de intéressantasfuck

Spéculation mise à part, la porte est en fait une très petite fissure, d’environ 30 centimètres de large et 45 de diamètre, comme l’a expliqué un porte-parole du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA à Snopes. « Les scientifiques signalent des fractures linéaires dans tout l’affleurement rocheux, et c’est un endroit où plusieurs fractures linéaires se croisent.« . L’équipe des relations avec les médias de la NASA a également fait référence à une mosaïque numérique de photos capturées par le rover, montrant la fissure dans un panorama plus large. La structure est visible au-dessus, légèrement à gauche de l’image.