Anecdote : Qui a inventé Ethernet ?

La plate-forme de mise en réseau fournie avec pratiquement tous les ordinateurs modernes est née au Xerox PARC vers 1973 avec Robert Metcalfe et trois de ses collègues reconnus comme inventeurs.

Une première version expérimentale d’Ethernet fonctionnait à 2,94 Mb / s et a été décrite dans un article de 1976 co-écrit par Metcalfe intitulé « Ethernet: Distributed Packet Switching for Local Computer Networks » (PDF). En 1979, Metcalfe a convaincu Xerox, Intel et Digital Equipment Corporation de promouvoir l’Ethernet 10 Mb/s via la norme « DIX ».

Les premiers Ethernet utilisaient des câbles coaxiaux, mais ils ont finalement été abandonnés au profit de câbles à paires torsadées et à fibres optiques. D’innombrables autres avancées liées à la mise en réseau se sont déroulées lors de la création et de l’amélioration d’Ethernet, notamment le PARC Universal Packet (PUP), une suite de protocoles d’interconnexion de réseaux qui a influencé les premiers travaux de TCP/IP et a servi de pierre angulaire aux derniers protocoles XNS de Xerox. De plus, PUP était un élément central du concept prophétique de « bureau du futur » de PARC (consultez cette première annonce).