Massacre de cétacés en mer Noire pour la guerre en Ukraine : plus de 130 dauphins et marsouins retrouvés morts

Depuis que la guerre en Ukraine a éclaté le 24 février, plus de 130 cétacés dont des marsouins et des dauphins ont été retrouvés morts le long des côtes turques et bulgares surplombant la mer Noire.Tout porte à croire que des mammifères marins ont été victimes de l’intense activité militaire dans le bassin. entre l’Europe et l’Asie, notamment grâce à l’utilisation de sonars navals pour traquer les sous-marins. Plusieurs études ont montré que ces appareils – notamment le tristement célèbre sonar actif à moyenne fréquence (MFA) – peuvent provoquer de véritables massacres de cétacés ; il suffit de dire qu’environ 80 zifi (Ziphius cavirostris) et mesoplodonti de Sowerby (Mesoplodon bidens) ont été retrouvés morts en Écosse et en Irlande à l’été 2018 à la suite d’exercices de navires américains et britanniques dans l’océan Atlantique (mais on pense qu’ils sont morts d’eux plus d’un millier). À l’heure actuelle, il n’y a aucune certitude absolue que la mort des cétacés en mer Noire soit causée par la guerre en Ukraine, mais les experts estiment que c’est très probable.

La Fondation turque pour la recherche marine (Tudav) et les Balkans verts bulgares, deux organisations impliquées dans la protection et la conservation de l’environnement, ont tiré la sonnette d’alarme sur le massacre des cétacés. Les principales victimes de cet événement ont été les dauphins communs (Delphinus delphis), une espèce également présente en mer Méditerranée mais qui, malgré son nom, est beaucoup moins répandue dans nos eaux que par le passé. Plus de 80 spécimens ont été retrouvés échoués ou mortellement piégés dans des filets de pêche près des côtes turques. Depuis le déclenchement de la guerre, 50 marsouins ou marsouins de la mer Noire (Phocoena phocoena relicta) ont été retrouvés morts le long des côtes bulgares. Dans les deux cas, les nombres d’échouages/décès sont significativement plus élevés que ceux normalement enregistrés durant cette période de l’année.

Les cétacés odontocètes tels que les dauphins, les zyphides et les cachalots dépendent fortement de l’écholocation, grâce à un biosonar naturel qui leur permet de sonder leur environnement et d’identifier leurs proies, amis et prédateurs potentiels. La communication sonore est essentielle pour ces animaux, et le bruit fort des sonars militaires peut avoir des effets catastrophiques. Selon l’étude « Advances in research on the impacts of anti-submarine sonar on beaked whales » publiée dans la revue scientifique Proceedings of the Royal Society B, le tristement célèbre sonar MFA des navires militaires peut atteindre près de 200 décibels (un concert de rock s’arrête à 120 ). Pour les cétacés c’est un bruit absolument insupportable et douloureux, dont ils essaient de s’éloigner au plus vite. Pour les espèces qui plongent à de grandes profondeurs – comme les zyphides – ces impulsions peuvent causer tant de douleur et de terreur qu’elles les font remonter trop rapidement à la surface, les condamnant à mourir d’un mal de décompression, comme celui qui peut affecter les plongeurs lorsqu’ils refaire surface sans respecter les temps fondamentaux de remontée.

Il est probable que les dauphins et les marsouins de la mer Noire se sont éloignés le plus possible de la zone de conflit où les navires anti-sous-marins sont présents et se sont retrouvés dans des eaux inconnues ; beaucoup ont été piégés dans des filets de pêche côtiers et sont morts de noyade (les cétacés, comme tous les mammifères, ont des poumons et respirent l’oxygène de l’air, ils doivent donc réapparaître). Selon les estimations de Tudav, environ la moitié des dauphins communs retrouvés morts le long de la côte turque de la mer Noire étaient piégés dans des filets. « Le traumatisme acoustique est l’une des possibilités qui me viennent à l’esprit », a déclaré le président de l’organisation environnementale Bayram Öztürk au Guardian, faisant référence à la mort des cétacés. Bien qu’il pense que l’impact du sonar militaire est très probable, il n’y a actuellement aucune confirmation définitive. « Nous n’avons aucune preuve de ce que les sonars à basse fréquence peuvent causer en mer Noire, car nous n’avons jamais vu autant de navires et autant de bruit depuis si longtemps – et la science exige toujours des preuves », a commenté l’expert. Toujours selon le Dr Pavel Gol’din de l’Académie nationale des sciences d’Ukraine, les dauphins échoués et piégés dans les filets sont victimes du sonar des navires, qui aurait poussé vers les eaux inexplorées du sud même les stocks de poissons qui les cétacés se nourrissent. , avec toutes les conséquences de l’affaire.

Quant aux marsouins, parmi les plus petits cétacés du monde (comme le vaquita en grave danger d’extinction), la situation est très similaire à celle des dauphins communs. Dimitar Popov, cadre de Green Balkans, a déclaré au Guardian qu’environ 50 de ces mammifères étaient piégés dans 72 kilomètres de filets de pêche. C’est un nombre impressionnant surtout pour le printemps, quand il y a beaucoup moins de soi-disant byctachs ; le nombre de marsouins tués depuis le début de la guerre est comparable à celui du pic estival de 2019, a expliqué Popov. Tout porte à croire que les cétacés sont d’autres victimes de la guerre tragique en Ukraine, en plus des bélugas et autres cétacés déployés par la marine russe en Crimée comme « dauphins de guerre ».