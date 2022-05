Microsoft présente de nouveaux accessoires pour une meilleure accessibilité

Depuis quelque temps, Microsoft a élargi sa vision du monde et s’est concentré sur les personnes handicapées. Hier, le Microsoft Capability Summit a pris un excellent départ avec le dévoilement d’une nouvelle gamme d’accessoires pour PC. Il a été conçu dès le départ en collaboration avec des communautés de personnes handicapées du monde entier. Ces nouveaux accessoires sont hautement adaptables et conçus pour être modulaires et personnalisables afin de répondre aux besoins de chacun.

dans le cadre de #AbilitySummit, nous sommes ravis de présenter notre nouveau laboratoire technologique inclusif, de nouveaux accessoires adaptatifs Microsoft et les fonctionnalités de Windows 11 pour offrir aux personnes handicapées un meilleur accès à la technologie. https://t.co/YMiCP0QhFZ – Panos Panay (@panos_panay) 10 mai 2022

Microsoft parie sur l’inclusion de tout le monde avec des accessoires pour les personnes handicapées

Ces nouveaux produits matériels font partie de la nouvelle gamme « Accessoires adaptatifs Microsoft », qui comprend une souris réactive, un hub réactif et des boutons réactifs. Tous les accessoires sont conçus pour être modulaires et configurables, prenant en charge toutes sortes de modules complémentaires, des repose-pouces ou des queues de souris aux modules complémentaires imprimés en 3D qui améliorent des cas d’utilisation spécifiques.

Microsoft affirme avoir utilisé ce qu’il a appris lors de la création de la manette adaptative Xbox pour aider à façonner ces nouveaux accessoires adaptatifs pour PC. Ces appareils ont été conçus pour aider les personnes qui peuvent avoir des difficultés à utiliser des souris et des claviers traditionnels. Le concentrateur adaptatif et les boutons adaptatifs peuvent soulager les points douloureux de ceux qui ont du mal à effectuer des tâches courantes sur leur ordinateur.

Les boutons adaptatifs se synchronisent avec le concentrateur adaptatif, qui prend en charge jusqu’à quatre boutons connectés sans fil simultanément. Il comprend également des commutateurs de technologie d’assistance standard de 3,5 mm, avec trois profils différents pour faciliter le basculement entre différents paramètres et appareils. Les boutons eux-mêmes peuvent également varier en termes de conception et de fonction, avec des options telles que le D-Pad, le joystick, le double bouton ou votre propre conception imprimée en 3D.

La souris adaptative Microsoft peut être personnalisée avec la queue de souris adaptative de Microsoft ou le support de pouce adaptatif, qui peut être positionné sur le côté gauche ou droit. La souris elle-même est composée de trois composants : le noyau principal de la souris (qui contient le pointeur laser, les boutons de clic gauche et droit et la molette de défilement). L’extension de queue (qui peut être imprimée en 3D pour être utilisée avec votre propre design) et le repose-pouce.

Les accessoires arriveront à l’automne

Microsoft affirme que ces nouveaux accessoires adaptatifs sortiront cet automne. Les prix et la disponibilité sur le marché n’ont pas encore été annoncés. La société a également annoncé un nouveau Inclusive Tech Lab, une division de Microsoft qui apprendra et développera des produits en pensant aux personnes ayant différents types de handicaps. Microsoft, en tant qu’entreprise, s’engage à autonomiser chaque personne sur la planète. Pour qu’ils puissent en faire plus, y compris ceux qui font partie des communautés de personnes handicapées.

La société a également mis en évidence de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité bientôt disponibles sur Windows 11 et Microsoft Edge, et partagé des ressources sur la façon dont les développeurs de jeux Xbox peuvent rendre les jeux plus accessibles.