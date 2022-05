Les chocolats d’Harry Potter existent vraiment : la nouvelle espèce Synapturanus danta a été découverte au Pérou

Dans une tourbière près de la rivière Putumayo au Pérou, une nouvelle espèce de grenouille a été découverte qui ressemble beaucoup aux chocolats de Harry Potter.

Crédit : Systématique évolutive / Germán Chávez

Dans les sous-bois des forêts tropicales du Pérou, une nouvelle espèce de petit amphibien a été découverte qui ressemble beaucoup aux chocolats de Harry Potter, l’un des bonbons les plus appréciés des sorciers de la saga JK Rowling (malgré la tendance à la fugue). Le vrai cioccorana, appelé Synapturanus danta, a été identifié près d’une tourbière surplombant la rivière Putumayo, au cœur d’une forêt de Loreto. La ressemblance avec les bonbons Harry Potter est tout dans la coloration; ces petites grenouilles – les mâles ne dépassent pas 17,9 millimètres de long – semblent en effet entièrement recouvertes de délicieux chocolat au lait, à tel point qu’elles paraissent presque fausses.

Crédit : Systématique évolutive / Germán Chávez

La découverte et la description du nouvel amphibien a été une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Institut péruvien d’herpétologie (IPH) à Lima, qui a collaboré étroitement avec des collègues du Keller Science Action Center – Science & Education à Chicago (États-Unis), le SINCHI Institut amazonien de recherche scientifique à Bogotá (Colombie) et l’Université internationale de Floride. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Germán Chávez, ont découvert les petites grenouilles cachées parmi la litière de feuillage déposée sur la tourbe. En fait, les grenouilles du genre Synapturanus ont des habitudes fouisseuses, creusant de petits terriers dans le sol meuble. Ils deviennent plus actifs les jours de pluie.

La nouvelle espèce de grenouille se distingue de ses congénères par sa tête plate plutôt que convexe. Curieusement, il ressemble assez à celui du tapir amazonien (Tapirus terrestris) vu de côté. Ce n’est pas un hasard si les habitants de l’endroit où ces minuscules amphibiens ont été découverts les ont appelés « Danta », qui est le nom commun du tapir ; pour cette raison, les experts en taxonomie ont décidé de les classer sous le nom scientifique de Synapturanus danta. Au cours de l’expédition le long de la rivière Putumayo, les zoologistes n’ont identifié que les mâles, qui, comme indiqué, ne dépassent pas 18 millimètres de longueur. Dans le genre Synapturanus, les femelles sont généralement plus grandes, mais la taille de la nouvelle espèce n’est pas connue. La plus grande espèce de ces grenouilles est Synapturanus mirandaribeiroi, qui atteint 37 millimètres. Ils sont donc tous très petits.

Crédit : Systématique évolutive / Germán Chávez

Comme spécifié par le portail spécialisé novotaxa, la nouvelle espèce émet un appel de 0,05 à 0,06 seconde, plus long que celui du similaire Synapturanus rabus. De plus, la fréquence de coassement est comprise entre 1,73 et 1,81 kiloHertz, contre 1,10 – 1,47 kHz pour Synapturanus salseri, une autre espèce apparentée. Ce sont tous des détails qui, avec ceux génétiques et morphologiques, ont permis à l’équipe du professeur Chávez de les décrire comme une espèce complètement nouvelle. Les détails du « cioccorana » ont été inclus dans l’article « Une aiguille dans une botte de foin : la taxonomie intégrative révèle l’existence d’une nouvelle petite espèce de grenouille fouisseuse (Anura, Microhylidae, Synapturanus) du vaste bassin inférieur du Putumayo, Pérou », publié dans la revue scientifique spécialisée Evolutionary Systematics.