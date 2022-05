Qu’est-ce que le monkeypox, la maladie transmissible humaine découverte au Royaume-Uni: symptômes et causes

Au Royaume-Uni, un cas de monkeypox a été diagnostiqué, une maladie infectieuse transmissible à l’homme qui provoque une importante éruption cutanée.

Lésions cutanées du monkeypox. Crédit : wikipédia

L’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a confirmé au moins un cas de monkeypox, une maladie infectieuse virale qui affecte généralement les pays tropicaux d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Le patient est un homme récemment rentré du Nigéria qui est actuellement traité dans un service spécialisé en maladies infectieuses à l’hôpital Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust à Londres. Par mesure de précaution, toutes les personnes qui sont entrées en contact étroit avec l’homme – y compris les agents de santé et ceux qui ont voyagé à ses côtés en avion – ont été contactées par les autorités sanitaires pour obtenir des conseils sur la prophylaxie. Le BCC a signalé qu’il y a deux autres cas, un autre voyageur du Nigéria et un médecin qui est entré en contact avec le premier patient, mais pour le moment, la nouvelle n’est pas rapportée par l’UKHSA. En 2018, les trois premiers cas de monkeypox ont été enregistrés au Royaume-Uni ; même dans ce cas, il s’agirait de deux voyageurs et d’un agent de santé. Voici ce que vous devez savoir sur cette maladie.

Le virus de la variole du singe

Monkeypox est une maladie infectieuse virale rare identifiée pour la première fois en 1958 chez certains macaques cynomolgus (Macaca fascicularis) gardés en captivité ; d’où le nom de la pathologie. Comme l’indique l’Institut National de la Santé (ISS), elle est causée par un virus appartenant au genre Orthopoxvirus de la famille des Poxviridae, le virus Monkeypox, similaire au virus qui cause la variole humaine – Variola -, à Vaccinia (utilisé dans le vaccin contre la variole) et le virus cowpox. Elle peut se transmettre « par une morsure ou un contact direct avec du sang, des fluides corporels ou une blessure d’un animal infecté », précise l’ISS. Les espèces réservoirs comprennent certains petits mammifères tels que les rats gambiens et les chiens de prairie ; c’est ce dernier qui a déclenché une épidémie aux États-Unis en 2003, avec plus de 70 cas diagnostiqués. La transmission peut également se produire par contact avec des objets contaminés et entre humains. Heureusement, l’infection interpersonnelle est assez difficile, comme l’a précisé le Dr Colin Brown, directeur des infections cliniques et émergentes de l’UKHSA, qui a déclaré: «Il est important de souligner que le monkeypox ne se propage pas facilement entre les personnes et que le risque global pour le grand public est très bas « .

Symptômes de la variole du singe

La condition a une période d’incubation moyenne d’une douzaine de jours (une à trois semaines) et se résout généralement d’elle-même en quelques semaines. Les signes et symptômes indiqués par l’ISS comprennent la fièvre, les maux de tête, les maux de dos, la fatigue, les ganglions lymphatiques enflés et une sensation généralisée de malaise. UKHSA signale également des frissons. Une « éruption pustuleuse » apparaît un ou plusieurs jours après le début de la fièvre, avec des lésions qui apparaissent généralement d’abord sur le visage puis se propagent au reste du corps. L’éruption évolue au fil des jours jusqu’à ce que les pustules forment une croûte et tombent, laissant parfois une cicatrice sur la peau. La guérison prend généralement entre 2 et 4 semaines. La mortalité est d’environ 10 % en Afrique chez les personnes non vaccinées contre la variole humaine ; ce dernier avait un taux de mortalité de 30% avant son éradication grâce au vaccin.

Comment traite-t-on la variole du singe ?

Au-delà des soins de soutien comme pour toute maladie infectieuse, il n’y a pas de remède spécifique contre la variole du singe. Cependant, le vaccin antivariolique humain est connu pour avoir une efficacité significative dans la prévention de l’infection et la protection contre la contagion. L’ISS indique une efficacité contre les manifestations cliniques de 85 pour cent.