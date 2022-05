Exchange Server recevra également les mises à jour .exe

Chez Microsoft, ils continuent avec de grands changements et c’est maintenant au tour d’Exchange Server. Le géant de Redmond, jusqu’à présent, Microsoft a publié des mises à jour de sécurité (SU) et des correctifs (HF) pour Exchange Server sous forme de fichiers Windows Installer Patch (.msp). Cependant, les administrateurs ont eu du mal à installer manuellement ces fichiers, car ce sont des packages autonomes et nécessitent des privilèges élevés pour être installés. Si un utilisateur tente d’installer ces mises à jour avec des privilèges moindres, il peut laisser votre serveur Exchange dans un « mauvais état ». Pour cette raison, la société Redmond recommande souvent d’installer les fichiers .msp via une fenêtre d’invite de commande élevée, plutôt que de simplement double-cliquer sur le package.

Les administrateurs informatiques pourront installer plus facilement les mises à jour sur Exchange Server

Pour atténuer davantage ce problème, Microsoft a annoncé que les SU et les HF d’Exchange Server seront également livrés via des packages .exe. Il s’agira de fichiers auto-extractibles et auto-élévateurs pouvant être utilisés pour des installations manuelles. Cela ne signifie pas que les fichiers .msp n’ont plus leur place. En fait, Microsoft recommande toujours les fichiers .msp pour les installations automatiques et recommande les packages .exe uniquement pour les administrateurs qui installent les mises à jour manuellement.

La société a indiqué que les installations utilisant des fichiers .exe seront un processus rapide. Si vous double-cliquez sur un fichier .exe, le fichier vérifiera les autorisations et tentera de les élever en conséquence. Si cet ascenseur échoue, toutes les modifications sont annulées. En cas de succès, le .msp sera extrait, démarrant le processus d’installation. Essentiellement, le .exe agit simplement comme un ascenseur automatique rapide pour le fichier .msp.

Pour plus de détails sur la journalisation de l’installation, la gestion des erreurs et les arguments de ligne de commande, consultez la documentation technique de Microsoft ici. Il est important de noter que ce changement dans le processus de livraison n’affecte pas les mises à jour cumulatives (CU) et les mises à jour intermédiaires (IU).